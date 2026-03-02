Clásico Mundial de Beisbol; ¿por qué la MLB se ha convertido en el peor enemigo de México?

Estamos a solo unos días para que comience el Clásico Mundial de Beisbol, uno de los eventos deportivos más importantes que habrá a lo largo de este año. Tristemente, la Selección Mexicana ha sufrido una serie de malas noticias que están ligadas, de forma directa e indirecta, a la MLB.

Hasta hace unos días México era considerado uno de los candidatos a llegar a las instancias finales de este Clásico Mundial de Beisbol gracias al poderío de su plantilla; sin embargo, las noticias lanzadas recientemente hacen que la Selección sufra consecuencias que no tenía previstas.

¿México dejó de ser candidato a ganar el Clásico Mundial de Beisbol?

A pesar del gran plantel que se ha confeccionado hasta ahora, vale decir que la Selección de México contará con bajas de consideración para enfrentar este Clásico Mundial de Beisbol que guardan relación con la MLB. El primero de ellos fue Isaac Paredes, quien no tuvo el permiso de los Astros para disputar este evento.

Otro elemento que se bajó de último minuto fue José Urquidy, quien después de firmar con los Piratas de Pittsburgh tampoco estará en el diamante con la Selección por la misma razón. A estas bajas se les suma las de Julio Urías, aunque su no presencia se debe a los problemas extracancha que tiene.

Ramón Urías, por su parte, tomó la decisión de no estar con México para el Clásico Mundial de Beisbol luego de buscar su consolidación con los St. Louis Cardinales en esta temporada. Finalmente otro lanzador que se bajó de la convocatoria es Taj Bradley, el cual buscará prepararse para el inicio de la MLB con los Minnesota Twins.

¿Cuándo inicia el Clásico Mundial de Beisbol y en qué país jugará México?

Prepárate, pues el Clásico Mundial de Beisbol comenzará esta misma semana. El calendario establece que el inicio de este evento será el 5 de marzo para terminar el 17 del mismo mes en Estados Unidos, Japón y Puerto Rico, aunque será en territorio estadounidense en donde México tendrá sus compromisos.