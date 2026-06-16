MLB 2026: HORARIOS de los partidos de HOY martes 16 de junio

Este martes 16 de junio la MLB presentará juegos realmente atractivos correspondientes a la temporada 2026, misma que ha traído consigo una serie de resultados por demás llamativos y, a su vez, sorpresas interesantes de cara al inicio de los playoffs.

Reporte desde Dodger Stadium, previo al Juego 2 de la Serie Mundial | Yankees vs Dodgers

Serán un total de 15 los compromisos que se llevarán a cabo durante hoy martes 16 de junio dentro de la MLB. El primero de ellos comenzará minutos después de las 16:30 horas en México, mientras que el último medirá a los Dodgers después de las 8 de la noche.

¿Qué juegos presenta la MLB hoy martes 16 de junio?

Phillies vs Marlins | 16:40 horas.

Red Sox vs Blue Jays | 16:45 horas.

Nationals vs Royals | 16:45 horas.

Yankees vs White Sox | 17:05 horas.

Reds vs Mets | 17:10 horas.

Braves vs Giants | 17:15 horas.

Brewers vs Guardians | 17:40 horas.

Cardenales vs Padres | 17:45 horas.

Rice saved his best swing for last 💪



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Rangers vs Twins | 18:05 horas.

Cubs vs Rockies | 18:05 horas.

Astros vs Tigers | 18:10 horas.

Dbacks vs Angels | 19:40 horas.

Mariners vs Orioles | 19:40 horas.

Athletics vs Pirates | 19:40 horas.

Dodgers vs Rays | 20:10 horas.

¿Cuándo termina la temporada 2026 de la MLB?

Prepárate, pues la gran fiesta del béisbol está cada vez más cerca de llegar. El calendario de las Grandes Ligas establece que la temporada regular de la MLB terminará el próximo 27 de septiembre, por lo que quedan poco más de tres meses para que algunas escuadras mejoren en el diamante.

A partir de esta fecha es cuando comenzará oficialmente la postemporada, por lo que la Serie Mundial concluirá, a más tardar, el próximo 31 de octubre. Ante ello, cabe decir que son cada vez más las escuadras que levantan la mano para llegar a este juego decisivo.