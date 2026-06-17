Estos son los 14 partidos que la MLB presenta HOY miércoles 17 de junio

La temporada 2026 de las Grandes Ligas se ha convertido en una de las más interesantes y espectaculares de los últimos años, sobre todo, por el nivel de varias instituciones de la MLB, motivo por el cual no está de más conocer los partidos que se llevarán a cabo este día.

Reporte desde Dodger Stadium, previo al Juego 2 de la Serie Mundial | Yankees vs Dodgers

Será este miércoles 17 de junio cuando la MLB presente un total de 14 compromisos para los amantes del béisbol en México y el resto del mundo. Los horarios que aquí conocerás son tiempo centro del país, y mientras el primer juego comenzará antes de las 11 de la mañana, el último será después de las 7 de la noche.

¿A qué hora son los partidos de hoy miércoles 17 de junio en la MLB?

Reds vs Mets | 10:40 horas.

Phillies vs Marlins | 11:05 horas.

Nationals vs Royals | 11:05 horas.

Astros vs Tigers | 12:10 horas.

Cardenales vs Padres | 12:15 horas.

Dodgers vs Rays | 13:10 horas.

Dbacks vs Angels | 13:40 horas.

Red Sox vs Blue Jays | 16:45 horas.

Yankees vs White Sox | 17:45 horas.

Jo Koy in the house for Filipino Heritage Night! 🇵🇭 pic.twitter.com/mgkj2Yk5bT — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) June 16, 2026

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Braves vs Giants | 17:15 horas.

Brewers vs Guardians | 17:40 horas.

Cubs vs Rockies | 18:05 horas.

Athletics vs Pirates | 19:40 horas.

Mariners vs Orioles | 19:40 horas.

¿Quién es el mejor equipo de la temporada 2026 de la MLB hasta ahora?

Después de prácticamente la mitad de la temporada 2026 de las Grandes Ligas, existen dos equipos que han destacado gracias al nivel mostrado en la MLB. Uno de ellos son los Yankees de Nueva York, quienes dominan a plenitud no solo lado Este, sino la Liga Americana en general.

Así como los Yankees, dos equipos más destacan en el apartado Nacional dentro de la MLB. Uno de ellos son los Braves de Atlanta gracias a la espectacular temporada que han tenido hasta ahora, mientras que los otros son los Dodgers de Los Ángeles liderados por Shohei Ohtani.