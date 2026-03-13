¡SUPERÓ A LAS LEYENDAS! Salah ya es el jugador con más apariciones del Liverpool en la UCL

En Liverpool, la Champions no es un torneo más: es parte de la identidad. Por eso, cuando un jugador supera a figuras históricas en apariciones europeas, el dato no se queda en estadística: se convierte en legado. Y eso es exactamente lo que ya logró Mohamed Salah.

Te puede interesar: Antonio Mohamed, DT del Toluca: “Es más, si hubiera nacido en Argentina o Brasil, estaría jugando en un equipo, Liverpool o Real Madrid, a ese nivel”.

Mohamed Salah es el jugador del Liverpool con mas apariciones en UCL

Salah se convirtió en el futbolista con más partidos de Champions League con el Liverpool, al alcanzar 81 apariciones, superando a Jamie Carragher y dejando atrás a otros símbolos del club como Steven Gerrard. Es un registro que confirma algo que ya se sentía en la cancha: Salah no solo es figura en noches grandes, también fue presencia constante durante años en el escenario más exigente de Europa.

El dato también dibuja un mapa generacional interesante. Carragher y Gerrard representan la era previa al Liverpool campeón de 2019; Salah encabeza la etapa moderna donde el club volvió a instalarse de manera habitual en la élite europea. Y detrás, aparecen nombres que definen el ciclo reciente: Robertson, Van Dijk, Alexander-Arnold, Alisson y Firmino, pilares del proyecto que convirtió a Anfield en una plaza temible.

La lista de los jugadores con más partidos de Champions League con Liverpool:



Salah — 81 Carragher — 80 Gerrard — 73 Robertson — 64 Van Dijk — 61 Alexander-Arnold — 60 Riise — 58 Alisson — 57 Firmino — 57 Mané — 55



Allison salva a Brasil con gran atajada| Copa América 2024

Te puede interesar: Los números entre el Real Madrid y Manchester City en la UCL