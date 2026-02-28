Antonio Mohamed, DT del Toluca: “Es más, si hubiera nacido en Argentina o Brasil, estaría jugando en un equipo, Liverpool o Real Madrid, a ese nivel”.

El director técnico del Toluca, Antonio “Turco” Mohamed, aseguró en entrevista con el periodista César Luis Merl, que Marcel Ruiz tiene nivel de élite internacional y que, si hubiera nacido en Argentina o Brasil, estaría en clubes como el Liverpool o el Real Madrid. El técnico explicó que lo considera pieza central de su proyecto y lo perfila como referente de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Señaló que su lectura de juego mediocampista mexicano es poco común en el balompié nacional actual y lo comparó con volantes mixtos de la élite europea. Añadió que su capacidad para interpretar los tiempos del partido marca diferencia en ambos lados del campo.

Sobre su rol en Toluca, afirmó que es el eje del mediocampo y que el funcionamiento colectivo parte de lo que genera Ruiz en recuperación y construcción. Indicó que su intención es potenciarlo para que asuma liderazgo también en el plano internacional.

En la misma charla, Mohamed explicó que aceptó dirigir a Toluca por la infraestructura y la ambición institucional del club, con el objetivo de competir por títulos y sostener un proyecto deportivo estable.

¡Destroza la Liga MX! Los números de Marcel Ruiz que respaldan al “Turco”

Durante el bicampeonato del Deportivo Toluca en 2025, se colocó entre los jugadores más productivos de la Liga MX: lideró a los mediocampistas en posesiones y duelos defensivos ganados, superó las 90 recuperaciones y mantuvo un 86% de efectividad en pases, con más de 900 entregas y segundo lugar en pases progresivos y oportunidades creadas.

Fue el jugador de campo con más minutos en el Apertura 2025 y trasladó ese rendimiento a la Selección bajo la dirección de Javier Aguirre. En la final de la Copa Oro 2025 encabezó las recuperaciones, fue segundo en intercepciones y completó 42 de 48 pases. Su perfil combina anticipación defensiva, ruptura de líneas y llegada al área, con una media de 2.73 asistencias esperadas y presencia constante en el último tercio.

Con ese contexto, se perfila para iniciar en el once titular en el debut mundialista en el Estadio Banorte el próximo 11 de junio ante Selección de Sudáfrica. El partido podrá verse por la señal de Azteca Deportes en televisión abierta a través del Canal 7, así como en digital por el sitio web y la app oficial.

¿Cuántas Ligas MX tiene Antonio Mohamed en su palmarés?

Antonio Mohamed ha ganado cinco títulos de Liga BBVA MX con cuatro clubes distintos. Fue campeón en el Apertura 2012 con Tijuana, en el Apertura 2014 con el América y en el Apertura 2019 con Monterrey. Posteriormente conquistó el Clausura 2025 y el Apertura 2025 con los Diablos Rojos del Toluca, logrando el bicampeonato y cortando una sequía de 15 años sin título de liga para el club.