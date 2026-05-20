En el momento más CRÍTICO de su carrera, José Juan Macías podría levantar su primer campeonato de Liga MX de la mano de Pumas

José Juan Macías, delantero mexicano que pertenece aún a los Pumas de la UNAM podría entre tanto drama que ha acompañado su carrera, tener un enorme momento de alegría si los Pumas logran ser campeones del torneo Clausura 2026 de la Liga MX en la Final que disputarán en contra de Cruz Azul.

José Juan Macías, atacante de los universitarios fue firmado en un segundo aire del ofensivo en agosto del 2025. Las dudas sobre su nivel y capacidad física estaban bien sabidas pero apostaron por él y Macías respondió con trabajo, goles y dedicación.

Pero un momento desafortunado llegó en noviembre del 2025 cuando una nueva lesión en su rodilla izquierda lo volvió a romper los ligamentos por lo que un nuevo calvario se presentó en su carrera deportiva. Ha pasado más de medio año y Macías sigue rehabilitándose de esa lesión.

Los Pumas, responsables pero también acompañando al jugador no lo han soltado, tampoco lo han movido de su registro global ante la Liga MX, que sigue apareciendo en el sitio web como un jugador elegible pese a que ahora no podría ni pensarse en que juegue.

Macías, desde fuera de la cancha alienta a los Pumas y el aura que ahora acompaña al equipó de Efraín Juárez también envuelve al ex delantero de Chivas y Santos, por lo que el domingo en Ciudad Universitaria se le vio celebrando el pase a la Final, cuidando su pierna izquierda y envuelto en una sudadera de los Pumas, sonriendo y festejando con los jugadores, staff, cuerpo técnico y más.

JJ Macías está a dos partidos de poder ser campeón, ser monarca por primera vez en su carrera deportiva y eso será un impulso para que quizás vaya por una oportunidad más de revancha.

¿Dónde mirara la Final de ida y vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX entre Cruz Azul y Pumas?

La Final de ida y el partido de vuelta, los podrás ver EN VIVO a través de Azteca Deportes, cuando Cruz Azul y Pumas se midan por el título del Clausura 2026 de la Liga MX. Estos son los horarios de transmisión.

Partido de ida | Jueves 21 de mayo 8:00 PM | Estadio Ciudad de los Deportes

Partido de vuelta | Domingo 24 de mayo⁣ 7:00 PM | Estadio Olímpico Universitario