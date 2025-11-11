José Juan Macías será baja con Pumas nueve meses: ¿La peor lesión de su carrera?

José Juan Macías nuevamente ha vuelto a ser víctima de las lesiones. El delantero de los Pumas sufrió una rotura completa de ligamento cruzado anterior, rotura de ligamento colateral medial y rotura de menisco medial en la rodilla izquierda, de acuerdo con información del Club Universidad, por lo que se estima que estará fuera aproximadamente nueve meses.

El historial de lesiones de José Juan Macías

No es la primera vez que José Juan Macías sufre una lesión de consideración y la rotura de ligamentos que sufrió durante el partido ante el Cruz Azul se suma a una larga lista de problemas que arrastra el jugador.

Las lesiones han mermado la carrera de Macías, incluso truncando su aventura europea con el Getafe.

Problemas inguinales - 15 días, 4 partidos (del 21 de enero a 4 de febrero 2020)

- 15 días, 4 partidos (del 21 de enero a 4 de febrero 2020) Lesión Muscular - 35 días, 5 partidos (del 27 de octubre al 30 de noviembre del 2020)

- 35 días, 5 partidos (del 27 de octubre al 30 de noviembre del 2020) Coronavirus - 22 días, 2 partidos (30 de diciembre 2020 a 20 de enero 2021)

- 22 días, 2 partidos (30 de diciembre 2020 a 20 de enero 2021) Rotura de ligamento cruzado - 208 días, 23 partidos (30 de junio 2022 a 23 de enero de 2023)

- 208 días, 23 partidos (30 de junio 2022 a 23 de enero de 2023) Rotura de ligamento cruzado - 287 días, 35 partidos (17 de febrero 2023 a 30 de noviembre 2023)

- 287 días, 35 partidos (17 de febrero 2023 a 30 de noviembre 2023) Lesión Muscular - 22 días, 3 partidos (19 de julio 2024 a 9 de agosto 2024)

- 22 días, 3 partidos (19 de julio 2024 a 9 de agosto 2024) Rotura completa de ligamentos - 9 meses tiempo estimado a partir del 8 de noviembre de 2025

JJ Macías y su truncada aventura europea por culpa de las lesiones

José Juan Macías llegó a España para jugar con el Getafe en el inicio de la temporada 2021-2022, pero no tuvo la regularidad esperada y solo pudo disputar ocho partidos en total.

Macías disputó un total de 222 minutos en los que no pudo convertir goles, además de que salió lesionado en un partido de Copa de Rey terminando así su aventura por el futbol europeo.

