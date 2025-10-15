Es mexicano, se forma en el FC Barcelona y entrena junto a Lamine Yamal

Barcelona, España, la cuna del futbol elegante, la ciudad que vio brillar a grandes leyendas, donde los sueños comienzan en un lugar muy especial: La Masia.

Te puede interesar: OFICIAL: Todos los equipos CLASIFICADOS al momento Mundial 2026 tras la Fecha FIFA de octubre

Aquí, un mexicano sueña con repetir la gloria de las grandes estrellas que recorrieron ese mismo camino y seguir los pasos de un ídolo nacional: Rafa Márquez, quien dejó huella en Barcelona, que hoy espera que esa historia se repita. Con solo dos años en La Masia, Mónaco ya muestra un futuro prometedor.

“Nos enseñan a mirar desde dónde pasarla y tirar de primera, muchas cosas; que si es un equipo que corre mucho, jugar, o sea que si es un equipo que aprieta mucho, jugar de primera, por un control por el medio y pasarla, son cosas muy claves que te muestran los entrenadores”, dijo el joven talento mexicano para Azteca Deportes.

Resumen: México 1 - 1 Ecuador | Amistoso Internacional

Crecer junto a los mejores

Juega y entrena en el mismo entorno que vio crecer a Lamine Yamal, otro ejemplo vivo de éxito surgido de La Masia. Comparten entrenamientos, ilusiones y una meta: hacer historia con el primer equipo del Barcelona.

“Sigo a Lamine Yamal porque hace regates muy buenos, y porque es de los mejores, es muy rápido y juega mejor la pelota. Cuando estábamos, si llegamos de algunos partidos, están como ya saliendo los de primera división por otros sitios”, expresó Mónaco.

Los padres de Mónaco, orgullosos y conscientes de la responsabilidad que implica esta oportunidad única para un mexicano. La familia ha sido parte fundamental de su crecimiento en uno de los mejores clubes del mundo.

“El trato que le dan una vez que entra ahí con siete años, guardando la distancia. Es como el primer equipo del Barcelona, él entrena, los campos que están al lado de Lewandowski, Lamine Yamal, entrenamiento primer equipo. Tener que llevarlo a La Masia, los entrenos, los torneos es una experiencia, todo nuevo también para nosotros”, dijo Carlos, padre de Mónaco.

Te puede interesar: Clásico Joven: Carlos Hermosillo y los futbolistas que jugaron en América y Cruz Azul; ¿cómo les fue?