Clásico Joven: Carlos Hermosillo y los futbolistas que jugaron en América y Cruz Azul; ¿cómo les fue?

Este fin de semana se llevará a cabo una edición más del Clásico Joven del futbol mexicano. La Máquina de Cruz Azul y las Águilas del América se verán las caras una vez más, motivo por el cual luce interesante conocer cuáles son los futbolistas que han formado parte de ambas instituciones.

Faravelli renueva con Cruz Azul: se queda en Cruz Azul hasta 2026

Es posible que el primer nombre que venga a tu cabeza sea el de Carlos Hermosillo, que fue multicampeón con el Club América pero que, sin embargo, se siente más identificado con Cruz Azul pese a haber ganado un solo campeonato con los de La Noria. ¿Qué otros ejemplos de lo anterior hay previo al Clásico Joven?

¿Qué jugadores han estado en Cruz Azul y América?

A principios del siglo Sebastián, el Loco Abreu, tuvo la oportunidad de defender ambas camisetas, obteniendo 49 goles en total y siendo La Máquina el equipo en el que mejor estuvo. Tiempo después fue el turno para Francisco Javier, el Maza Rodríguez, quien tras formar parte del Nido fue el refuerzo bomba de Cruz Azul en el año 2014.

Te puede interesar: ¿Qué fue de Gonzalo Farfán, figura del América que le quitó la vida a tres personas en un accidente?

Te puede interesar: Así fue la espectacular entrada de Dr. Wagner Jr en su debut en NXT (VIDEO)

Un jugador que no tuvo muchos reflectores, pero que fue realmente rentable sus dos etapas, fue Adrián Aldrete, quien logró ser campeón con ambas instituciones. Un hecho similar ocurre con Pablito Aguilar, defensor paraguayo que es considerado, por muchos fanáticos, ídolo de las dos escuadras capitalinas.

El Chaco Giménez no puede faltar en este apartado, pues después de quedar a deber con el América llegó a Cruz Azul para confirmarse como una de las últimas leyendas del club. Finalmente, uno de los casos más sonados en los últimos años fue el de Jonathan Rodríguez, fundamental en la novena para los celestes y trascendente para campeonar con los azulcremas.

¿Cuántos puntos tienen Cruz Azul y América en el Apertura 2025?

Después de 12 fechas disputadas, ambos equipos capitalinos forman parte del top 5 dentro de la tabla general correspondiente al Apertura 2025. Cruz Azul se ubica en el puesto 4 con 25 puntos , mientras que el América es sublíder de la clasificación con 27 unidades.

🦅🇺🇾



Jonathan Rodríguez un jugador que no debió salir del América, aunque Brian Rodríguez es el máximo anotador uruguayo con él Club América (29 goles en 120 partidos), el Cabecita Rodríguez anotó 21 goles en sólo 65 partidos, se imaginan si hubiese continuado con las Águilas,… pic.twitter.com/TDALwh8SKX — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) October 10, 2025

¿Cuándo y dónde será el Cruz Azul vs América?

El Clásico Joven del futbol mexicano es, sin duda, el juego que se lleva las miradas dentro de esta Jornada 13 del Apertura 2025. Cruz Azul y América se enfrentarán una vez más en la cancha del Olímpico Universitario este sábado 18 de octubre en punto de las 21:05 horas.