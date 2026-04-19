Monterrey vs Pachuca: VER EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 15 del Clausura 2026; marcador online | Presentado por Nissan

Monterrey se enfrenta en esta Jornada 15 ante el cuadro de Pachuca en un cotejo en el que los Tuzos pueden sumar más unidades en un torneo muy productivo y en el que La Pandilla ha sufrido como pocas veces se recuerda en los últimos años.

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Rayados de Monterrey están en su casa y quieren tener la comunión con su afición, que no ha quedado muy contenta con el manejo y operación que ha resultado en un sitio 14 en la Jornada 15 lo que ejemplifica el momento.

Pachuca por su parte se encuentran en un gran cuarto sitio del torneo y sumando 28 unidades en un certamen en el que han ganado cuatro juegos, han empatado en cuatro ocasiones y dos derrotas han empañado su camino.

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En las apuestas Pachuca es mejor, pero Rayados cuenta con jugadores que de forma individual pueden cambiar un resultado por lo que no será tarea fácil para los Tuzo en este duelo de fecha 15 en la que además los de Hidalgo tienen pie y medio en Liguilla y Rayados pie y medio fuera de Liguilla.