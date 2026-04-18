¡UNA BESTIA! Así entrena Tala Rangel, pese a que podría perder la titularidad en Chivas

Raúl “Tala” Rangel tiene la mira puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo en el que buscará la titularidad con la Selección Mexicana y la cual se le daría, ya que en marzo le comió el mandado a Memo Ochoa, con quien se compara.

Por lo anterior, su entrenamiento es bestial, aunque en las últimas jornadas podría perder la titularidad en Chivas.

De acuerdo con información del periodista David Medrano, Gabriel Milito tiene pensado mandar a la portería a Óscar Whalley para la jornada 16 y 17 del Clausura 2016; es decir, ante Necaxa y Xolos de Tijuana. Lo anterior, para que el arquero con nacionalidad española tome ritmo de cara a la Liguilla.

Raúl iría a la banca las últimas 2 fechas, a fin de que Óscar agare ritmo de cara a la Liguilla.|Chivas

Es casi un hecho que “Tala” formará parte de la convocatoria de la Selección Mexicana para disputar el mundial, por lo que el argentino quiere que su arquero suplente esté a punto para la fase más importante del torneo y así refrendar lo que han hecho hasta el momento: ser líderes de la competencia.

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Rangel podría ser el arquero titular de la Selección Nacional en la justa veraniega, ya que Javier Aguirre lo ha puesto en el 11 inicial en los últimos partidos, incluidos los duelos ante Portugal y Bélgica, donde se mostró a la altura al solo permitir una anotación ante estas potencias.

En un video que publicó el Rebaño Sagrado en sus redes sociales, se le ve a Raúl entrenando al máximo y dando el extra en cada circuito. Incluso se llega a apreciar que ataja todas, pese a que el balón es desviado a escasos metros de la portería.

“Tala” podría disputar su último partido del Clausura 2026 este sábado ante Puebla, si es que Milito sigue férreo con su decisión, ya que al terminar el torneo el portero descansará una semana y se unirá a la concentración del combinado azteca el 6 de mayo.