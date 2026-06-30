¡Morita acaricia el gol! México se queda a centímetros de abrir el marcador
Morita estuvo muy cerca de hacer explotar el Estadio Ciudad de México con una definición que pasó apenas desviada y dejó al Tri con el grito de gol ahogado.
¡Por poco cae el primero de México! 😱🇲🇽⚽ Morita protagonizó una de las jugadas más peligrosas del partido al quedarse a centímetros de marcar un auténtico golazo ante Ecuador. La acción encendió a la afición mexicana, que ya celebraba la anotación antes de ver cómo el balón se escapaba por muy poco.