¡Morita acaricia el gol! México se queda a centímetros de abrir el marcador

¡Por poco cae el primero de México! 😱🇲🇽⚽ Morita protagonizó una de las jugadas más peligrosas del partido al quedarse a centímetros de marcar un auténtico golazo ante Ecuador. La acción encendió a la afición mexicana, que ya celebraba la anotación antes de ver cómo el balón se escapaba por muy poco.