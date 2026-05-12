¡La historia esta de su lado! Por este motivo Pumas es favorito para eliminar a Pachuca

Pumas y Pachuca se van a enfrentar en la ronda de semifinales del Clausura 2026, siendo una llave bastante atractiva por lo que los dos equipos pueden ofrecer en el terreno de juego. Aunque no tienen una rivalidad tan marcada, ya jugaron una final en el Clausura 2009.

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Así han sido los encuentros en Liguilla entre Pumas y Pachuca

A lo largo de la historia de la Liguilla, Pumas y Pachuca han chocado en seis ocasiones, de las cuales se tienen dos victorias para cada equipo. La primera ocasión fue el Apertura 2006, en ese torneo se vieron en los cuartos de final, donde el conjunto de los Tuzos logró imponerse en el marcador global 2-1.

Años más tarde se volvieron a ver en la final del Clausura 2009, donde los Pumas lograron levantar el título de la Liga BBVA MX, al imponerse en los dos partidos con un marcador de 3-2.

La tercera ocasión que Pumas y Pachuca se enfrentaron en un duelo de Liguilla fue en los cuartos de final del Clausura 2014, donde el conjunto hidalguense logró quedarse con la serie, al vencer a los universitarios con un global de 5-3.

Nuevamente, Pumas y Pachuca se cruzaron en una Liguilla en el Guardianes 2020, cuando el cuadro del Pedregal se quedó con la eliminatoria con un marcador global de 1-0.

Para el Clausura 2024, se vieron las caras en el Play-In, donde el marcador quedó con un empate 0-0, pero en la ronda de penales, Pumas avanzó a los cuartos de final del torneo.

La última ocasión que Pumas y Pachuca se cruzaron en la Liguilla de la Liga BBVA MX, fue en el Apertura 2025, aunque la historia fue diferente ahora, pues los Tuzos superaron el Play In con un marcador de 3-1.

