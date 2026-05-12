Técnicos que fueron campeones de la Liga BBVA MX en su primer torneo
El técnico de Pachuca podría sumarse a una lista selecta de estrategas que han logrado ganar la Liga BBVA MX en su primer torneo.
Ser un técnico campeón en la Liga BBVA MX es una hazaña bastante complicada de alcanzar, pero hacerlo como debutante, es una situación que ha estado reservada para algunos estrategas que han logrado adaptarse rápido al futbol mexicano y llevar a sus equipos a levantar el título.
En esta ocasión, Esteban Solari podría unirse a esa selecta lista, pues aunque llegó a Pachuca el semestre anterior, solamente estuvo al frente del equipo un par de encuentros, siendo el Clausura 2026 su primer torneo completo en la Liga BBVA MX. Por ese motivo, en caso de ser campeón se sumaría a una selecta lista de entrenadores.
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Técnicos campeones en su primer torneo en la Liga BBVA MX
En la lista de técnicos que logran ganar un campeonato de la Liga BBVA MX en su primera temporada al frente de un equipo, tenemos a Alfredo Tena con Santos y a su hermano, Luis Fernando Tena con Cruz Azul.
También encontramos el nombre de Américo Gallego y el de Jose Manuel de la Torre, ambos con Toluca. Antonio Mohamed con Rayados de Monterrey, junto con Juan Reynoso con Cruz Azul.
Una mención honorífica para Robert Dante Siboldi y Alberto Jorge, quienes lograron la hazaña, aunque tomaron las riendas de Chivas y Toluca, respectivamente ya con el torneo iniciado.
También tenemos el caso de Víctor Manuel Vucetich, quien lo ha conseguido con Pachuca y con Rayados de Monterrey. A continuación, te dejamos la lista completa de esta selecta lista de entrenadores.
- Alfredo Tena - Santos vs Necaxa, Verano 96
- Luis Fernando Tena - Cruz Azul vs León, Invierno 97
- Alberto Jorge - Toluca vs Monarcas, Apertura 2002 (no inició el torneo)
- Víctor Manuel Vucetich - Pachuca vs Tigres, Apertura 2003 y Rayados vs Cruz Azul, Apertura 2009
- Américo Gallego - Toluca vs Rayados, Apertura 2005
- José Manuel de la Torre - Toluca vs Cruz Azul, Apertura 2008
- Antonio 'Turco' Mohamed - Rayados vs América, Apertura 2019
- Juan Reynoso - Cruz Azul vs Santos, Clausura 2021
- Robert Dante Siboldi - Tigres vs Chivas, Clausura 2023 (no inició el torneo)