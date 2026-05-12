Técnicos que fueron campeones de la Liga BBVA MX en su primer torneo

Ser un técnico campeón en la Liga BBVA MX es una hazaña bastante complicada de alcanzar, pero hacerlo como debutante, es una situación que ha estado reservada para algunos estrategas que han logrado adaptarse rápido al futbol mexicano y llevar a sus equipos a levantar el título.

En esta ocasión, Esteban Solari podría unirse a esa selecta lista, pues aunque llegó a Pachuca el semestre anterior, solamente estuvo al frente del equipo un par de encuentros, siendo el Clausura 2026 su primer torneo completo en la Liga BBVA MX. Por ese motivo, en caso de ser campeón se sumaría a una selecta lista de entrenadores.

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Técnicos campeones en su primer torneo en la Liga BBVA MX

En la lista de técnicos que logran ganar un campeonato de la Liga BBVA MX en su primera temporada al frente de un equipo, tenemos a Alfredo Tena con Santos y a su hermano, Luis Fernando Tena con Cruz Azul.

También encontramos el nombre de Américo Gallego y el de Jose Manuel de la Torre, ambos con Toluca. Antonio Mohamed con Rayados de Monterrey, junto con Juan Reynoso con Cruz Azul.

Una mención honorífica para Robert Dante Siboldi y Alberto Jorge, quienes lograron la hazaña, aunque tomaron las riendas de Chivas y Toluca, respectivamente ya con el torneo iniciado.

También tenemos el caso de Víctor Manuel Vucetich, quien lo ha conseguido con Pachuca y con Rayados de Monterrey. A continuación, te dejamos la lista completa de esta selecta lista de entrenadores.