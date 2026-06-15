Vuelta de Mourinho al Real Madrid provoca REGRESO de una leyenda del cuadro merengue

El portugués José Mourinho vuelve al Real Madrid como entrenador y eso provoca el regreso de una leyenda del cuadro merengue. Con base en múltiples reportes, el alemán Sami Khedira, ganador de una Champions League con el equipo blanco, será parte del equipo de entrenadores del estratega luso en su segunda etapa al mando del conjunto de Valdebas.

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Tanto Mourinho como Khedira iniciaron su primera etapa en el Real Madrid en 2010, uno como entrenador y otro como jugador. El estratega llegó tras una etapa exitosa con el Inter de Milán mientras que el futbolista lo hizo después de brillar en demasía con el Stuttgart. Entre sus éxitos en conjunto están una Champions, una liga y una Copa del Rey.

Khedira se retiró en 2021 y desde entonces no ha sido contratado como entrenador con equipo alguno. Su experiencia es valiosa ya que además de ganar la Liga Española y la Champions League con el Real Madrid fue campeón del Mundo en Brasil 2014 con la selección alemana. Entre su palmarés también están cinco Serie A con la Juventus de Turín y una Bundesliga con el Stuttgart.

🚨⚪️ Sami Khedira (39 🇩🇪) is set to join José Mourinho’s coaching staff at Real Madrid as an assistant coach.



Mourinho pushed for the move and has already received Khedira’s green light. Final talks are expected in the coming days, with the deal set to be completed during this… pic.twitter.com/iTAxptvCFO — Patrick Berger (@berger_pj) June 14, 2026

El equipo de entrenadores de José Mourinho en su vuelta al Real Madrid

Una de las peticiones de Mourinho en su segunda etapa como director técnico del Real Madrid fue establecer su equipo de entrenadores a su gusto y Khedira es uno de los últimos en ser incluido. Por ahora, estará acompañado de Pedro Machado y Joao Tralhao, quienes fueron sus asistentes en su última etapa con el Benfica. Además, contará con el analista Roberto Merella, el preparador físico Antonio Dias y el entrenador de porteros Nuno Santos.

Otro miembro que podría unirse al staff de Mourinho es Pepé, el legendario defensor portugués. De acuerdo con múltiples reportes, el estratega busca a un antiguo jugador que sirva como vínculo entre entrenadores y futbolistas en activo.