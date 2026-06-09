El Atlético de Madrid publica polémica burla hacia el Real Madrid y estallan las redes sociales

La rivalidad entre Real Madrid y Atlético de Madrid acaba de sumar un nuevo capítulo que ya está dando la vuelta al mundo. Todo comenzó cuando el conjunto merengue anunció públicamente una millonaria oferta para intentar fichar a Julián Álvarez, una de las grandes figuras del equipo dirigido por Diego Simeone.

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Sin embargo, más allá del rechazo a la propuesta, lo que realmente desató el escándalo fue la respuesta del Atlético de Madrid, que utilizó sus redes sociales para lanzar un mensaje cargado de ironía y que rápidmente provocó miles de reacciones entre aficionados de ambos equipos.

La publicación no tardó en viralizarse y volvió a encender una rivalidad que históricamente ha estado marcada por la tensión dentro y fuera del terreno de juego.

Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos @realmadrid:

1. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti.

2. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos… — Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026

El Real Madrid puso sobre la mesa una fortuna por Julián Álvarez

La historia comenzó con un comunicado oficial emitido por el Real Madrid, donde confirmó que presentó una oferta de 150 millones de euros para intentar convencer al Atlético de Madrid de vender al delantero argentino.

"El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez", dijo el conjunto blanco en un comunicado.

"Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador."

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La respuesta del Atlético incendió las redes sociales

Lo que parecía una simple negativa terminó convirtiéndose en una batalla mediática. Desde la cuenta oficial del Atlético de Madrid apareció una respuesta con tono burlón dirigida al Real Madrid.

P.D. Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de 'robar' jugadores de nuestra Academia. ¡Muchas gracias, @realmadrid! — Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026

La publicación provocó una avalancha de comentarios, memes y debates entre seguidores de ambos clubes. Mientras algunos celebraron el ingenio del Atlético, otros consideraron que el mensaje fue innecesario.

Lo cierto es que el intento de fichar a Julián Álvarez terminó gnerando mucho más que una negociación fallida. También abrió un nuevo frente en una de las rivalidades más intensas del futbol español.