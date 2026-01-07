Xbox recibe lamentable noticia; figura histórica muere a los 53 años

El mundo de los videojuegos , más específicamente aquellos relacionados a una de las consolas más importantes en la historia de esta industria, está de luto. En los últimos días se confirmó la triste muerte de Albert Penello, quien partió de este mundo apenas a los 53 años de edad y que formaba parte de la historia de la Xbox.

La Xbox es considerada una de las consolas más reconocidas en la historia del mundo de los videojuegos, por lo que el haber perdido a una persona fundamental en su proceso ha dejado tristes a cientos de personas al interior de la empresa. Por ende, aquí conocerás más respecto a quién fue Albert Penello.

¿Quién fue Albert Penello, figura trascendental en la historia de la Xbox?

Distintas fuentes alrededor del mundo confirmaron la triste partida de Albert Penello, quien murió a los 53 años y que fue una pieza clave en la historia de la Xbox, pues a él se le atribuyen varios de los lanzamientos que las consolas de Microsoft han tenido con el paso de los años.

Se sabe que Penello perdió una dura batalla con el cáncer, de acuerdo con información de Mike Ybarra. Vale decir, además, que entre los años 1994 y 2000 Albert se consagró como el jefe de marketing de Electronic Arts, famosa por tener videojuegos deportivos como el EA Sports FC, por citar un ejemplo.

Después de su paso por EA, Penello fue uno de los artífices de los lanzamientos de consolas como la Xbox, la Xbox 360 y la Xbox One, por lo que salió con la frente en alto de la empresa en 2018 para formar parte de Amazon Web Services, lo cual habla del impacto que este personaje tuvo en el apartado de los videojuegos.

¿Qué esperar de la Xbox en 2026?

En medio del duelo que la Xbox vive por esta lamentable noticia, vale decir que la consola espera consolidarse nuevamente como la tercera favorita de los gamers solo por debajo de la PlayStation y la Nintendo, las cuales lograron acaparar gran parte del mercado durante los últimos meses del 2025.