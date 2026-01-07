Cruz Azul tendría hasta 5 BAJAS para el juego de la Jornada 1 ante León

La Máquina de Cruz Azul se ha convertido en el protagonista de este mercado de fichajes rumbo al torneo Clausura 2026 , pues a las altas confirmadas de Miguel Borja y Agustín Palavecino, se deben confirmar las bajas de elementos como Ángel Sepúlveda, Lorenzo Faravelli e Ignacio Rivero.

Cruz Azul, con ello, se convierte nuevamente en uno de los candidatos al título de la Liga BBVA MX, misma que comenzará este viernes 9 de enero. Sin embargo, vale decir que, al menos para la Jornada 1, Nicolás Larcamón no podrá contar con hasta 5 elementos que no podrían disputar minutos debido a distintas cuestiones.

¿Qué bajas tendrá Cruz Azul para la Jornada 1 ante León?

La primera baja confirmada para Cruz Azul es la de Kevin Mier, quien se perderá un largo tramo del Clausura 2026 luego de la lesión sufrida a raíz de la barrida de Adalberto Carrasquilla. Otro elemento que tampoco estará en la Jornada 1 ante León es Jesús Chiquete, canterano de las Chivas.

Andrés Montaño está en su etapa final de rehabilitación, aunque es imposible que vea minutos en las primeras jornadas con Cruz Azul. A este se le tiene que unir la muy posible baja de Mateusz Bogusz, quien después de no entrenar la semana pasada podría no ser tomado en cuenta por Nicolás Larcamón.

Finalmente, la última baja que el conjunto celeste podría tener es la de Miguel Borja, quien pese a haber llegado a La Noria hace unos días sigue a la espera de saber si podrá ser registrado como NFM, hecho que se puede concretar en los próximos días ante la baja de Ignacio Rivero.

¿En qué mes podrían regresar Kevin mier y Jesús Orozco Chiqute?

Los elementos que más tardarán en volver a la plantilla de Cruz Azul son Kevin Mier y Jesús Orozco , los cuales sufrieron lesiones de consideración al final del torneo anterior. El colombiano podría volver a las canchas en marzo de este año, mientras que el mexicano lo haría hasta abril si todo sale como se tiene establecido.