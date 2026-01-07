WWE: Tras Goldberg y John Cena, ¿Gunther retirará a AJ Styles de la lucha libre?

La última edición de WWE RAW trajo consigo un nuevo careo entre Gunther y AJ Styles, mismo que sacó chispas entre la comunidad que vio este programa. Lo anterior ha ocasionado que surjan una serie de teorías en redes, y una de las más llamativas será que este duelo será el último en la carrera de El Fenomenal.

Para poner un poco de contexto, vale decir que, en estos momentos, Gunther es uno de los luchadores más odiados por la comunidad no solo por retirar a Goldberg, sino también por hacer lo mismo con John Cena. AJ Styles, por su parte, es del agrado de la mayoría del público a nivel mundial gracias a la participación que ha tenido en distintas empresas.

¿Gunther retirará a AJ Styles de la WWE?

La edición del WWE RAW generó que Gunther y AJ Styles se enfrenten en un mano a mano para el siguiente lunes, lo cual ha hecho que los fanáticos consideren que el austriaco será el encargado de retirar de la lucha libre profesional a uno de los “baby faces” más importantes de la actualidad.

AJ STYLES JUST SLAPPED GUNTHER LIKE HE OWNED HIM MONEY 😭#WWERaw pic.twitter.com/FVV2S5K726 — Wrestling Pics & Clips (@WrestleClips) January 6, 2026

Cabe mencionar que, con 48 años de edad, AJ Styles ha confirmado en más de una ocasión que el 2026 será el año de su retiro del wrestling, motivo por el cual ha comenzado con su tour de despedida como ocurrió hace unos meses con John Cena. Por tal motivo, se espera que tenga grandes rivales en estos meses.

Debido a esto, no se descarta que Gunther sea el último enemigo con el que tenga que lidiar considerando que el austriaco, en el pasado, retiró a Goldberg y a John Cena. Ahora, resta esperar a conocer si su combate será en una edición más de RAW o en algún magno evento de la empresa.

¿Cuál fue el último gran logro de AJ Styles en la WWE?

Además de formar parte del tour de retiro de John Cena, es preciso mencionar que AJ Styles fue uno de los últimos campeones de parejas que la WWE tuvo en RAW junto a Dragon Lee , títulos que perdieron hace apenas unas semanas en una entretenida batalla ante Jimmy y Jey Uso.