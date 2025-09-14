¡ÚLTIMA HORA! Muere leyenda del boxeo Ricky Hatton quien luchaba contra el alcohol y la depresión

El mundo del boxeo está de luto por la sensible muerte de Ricky Hatton, ex boxeador profesional y campeón en dos divisiones, siendo una de las grandes figuras del pugilismo británico. Su muerte sucedió el domingo, pues fue encontrado su cuerpo inherte a las 6:45 de este día. Hatton había aceptado tener problemas con el alcohol, drogas, depresión y haber pensado en el suicidio

La policia del Reino Unido acudió al llamado del reporte de un hombre que notificó el penoso hallazgo, cuando Hatton solo tenía 46 años de edad y una trayectoria intermitente como entrenador de boxeo.

“Los oficiales fueron llamados por un ciudadano para asistir a Bowlacre Road, Hyde, Tameside, a las 6.45 horas de hoy, donde encontraron el cuerpo de un hombre de 46 años de edad. Actualmente, no se cree que haya circunstancias sospechosas”, se lee en un reporte de las autoridades que luego revelaron que se trataba de Hatton, aquel peleador que subió al ring para medirse ante tipos como Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, los mejores de su generación, entre mucho otros peleadores.

Su pelea del 2009 en la que perdió ante e filipino Manny Pacquiao s ignificó su retiró del boxeo, luego de caer en el segundo round y perder los cinturones no oficiales de la Organización Internacional de Boxeo y de The Ring.

Sin embargo, buscó despedirse en forma del deporte y subió por última vez en 2012, midiéndose ante Shenchenko quien lo noqueó en nueve rounds en Manchester, lo que terminó por darle el final a su trayectoria.

El récord de Ricky Hatton como profesional

El ex boxeador Ricky Hatton fue campeón superligero y welter, y en los dos miles fue uno de los mejores en Reino Unido, con una carrera en paralelo de su hermano Matthew Hatton , por lo que el apellido Hatton en esos años fue muy sonado.

Ricky Hatton apodado HITMAN, dejó una marca en el boxeo profesional de 45 victorias con 32 nocauts y tres derrotas, todas por nocaut.

Ricky Hatton y su lucha contra el alcohol, las drogas y depresión

En el marco de su muerte y sin que existan reportes claros aún sobre el motivo de su fallecimiento, se recuerda que en múltiples ocasiones Ricky Hatton aceptó estar enfrentando una lucha contra el alochol, las drogas y la depresión.

Explicó el ex peleador que tras su retiro se sintió solo y alejado sin compañía, y que encontró en el acohol un refugio que en ocasiones lo hacía tener momentos de incentidumbre y deseos de morir, aceptando que fueron varias veces las que pensó en el suicidio,

Acotó que cuando se perdía en el alcohol intentó también uso de drogas. Hatton reclamó la existencia de un organismo profesional mucho más ligado a los boxeadores en todas las etapas, pues una vez retirados pasan al olvido y no hay más apoyo.

Esa precisamente puede ser una de las líneas de investigación, si se tiene relación con sobredosis, congestión o un suicidio considerando los aceptados antecedentes.