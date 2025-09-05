¡ÚLTIMA HORA! Mike Tyson se enfrentará a Floyd Mayweather en una batalla épica

Los enfrentamientos irreales y que parecían imposibles de suceder en el mundo del boxeo siguen haciéndose realidad y ahora será un combate entre Floyd Mayweather y Mike Tyson , el que acapare todos los reflectores en el mundo del boxeo, con este pleito que se confirma en el terreno de las exhibiciones.

Dos de los más grandes de todos los tiempos, dos de los más polémicos y que más ganancias han recaudado y gastado, se enfrentarán en el 2026, teniendo un retorno que por el legado de cada uno, tendrá todas las miradas y la expectativa.

ANUNCIAN como OFICIAL pelea de Mike Tyson contra Floyd Mayweather

Mike Tyson se medirá ante Floyd Mayweather, explicó el sitio que goza de reputación TMZ y luego fueron Bleacher Report que continúo con la información. A su vez, The Ring, uno de los sitios más relevantes en cuanto a boxeo, también confirmó en que pelearán Mayweather y Tyson.

Adelantan que los contratos han sido ya firmados por ambos peleadores y que el combate estaría sucediendo para el primer semestre del año 2026, con sede por confirmarse.

EFE/REUTERS

Mayweather se ha pronunciado al respecto, habían mantenido cautela, pero parece que esta pelea entre dos gigantes de todos los tiempos en el boxeo, sí sucederá para deleite del mundo del boxeo, recordando que ya han tenido cada uno por su lado peleas de exhibición.

Mike Tyson inclusive hizo una de las más lucraticas de la historia, cuando en noviembre del 2024 enfrento a Jake Paul en Texas en un choque que fue tendencia mundial y que detuvo los servicios de streaming por el número de personas en línea.

Mayweather vs Tyson, dos históricos del boxeo se enfrentarán

Mayweather se retiró invicto en 50 peleas, ganó todo lo que se puso enfrente y además escribió historia al tener el combate más lucrativo de la historia entre peleadores profesionales, cuando chocó ante Manny Pacquiao, generando de acuerdo a versiones más de 500 millones de dólares en ganancias.

Por su parte, Mike Tyson en una leyenda del deporte, es el campeón más joven en peso completo, un fuera de serie, posiblemente el peleador con la pegada más temible y también quien tuvo enormes momentos llenos de polémica llegando hasta la cárcel.

Será un pleito entre Mayweather que se mantiene con un buen físico y que tuvo su última exhibición en México y un Mike Tyson que se espera llegue en buena forma con su veteranía.

Floyd Mayweather Jr. – 48 años Nacido el 24 de febrero de 1977

Mike Tyson – 59 años Nacido el 30 de junio de 1966