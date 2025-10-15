Muere Marco Antonio Jarillo, joven basquetbolista mexicano en Colombia al ser intoxicado

El deporte mexicano vive un momento de luto e incertidumbre, por la muerte de Marco Antonio Jarillo, un joven basquetbolista quien perdió la vida en Medellín, Colombia al ser intoxicado presuntamente junto a compañeros de equipo, aunque fue él el único que falleció.

Marco Jaramillo iba a competir a sus 28 años de edad, también se iba a casar dentro de dos semanas con su novia; ahora este hecho es investigado y la familia pide justicia y recuperar de regreso el cuerpo en un momento que su madre describe como una tragedia.

Su madre recordó que desde el viernes 10 de octubre no sabía nada de su hijo, de 28 años de edad, y que luego fue avisada sobre la muerte, una noticia de impacto pues le dijeron que había sido drogado y producto del grado de intoxicación perdió la vida.

En reportes, su madre recalca que ahora en esta pesadilla, trata de ser fuerte y encarar la situación, para despedir a su hijo con dignidad, quien era estudiante de la Universidad Marista de la Ciudad de México, donde estudió una ingeniería en Mecatrónica.

Precisamente dicha universidad, lo recordó con una esquela, lamentando esta pérdida de un miembro de su comunidad, nombrando su calidad humana, valores y momentos que se compartieron como alumno de esa institución educativa.

Entre protestas y la víspera de una boda, Marco Jaramillo

Por este terrible momento, la familia realizó cierres al oriente de la Ciudad de México, para exigir apoyo, pues su novia, de nombre Danna, indicó que parece no tener respuestas positivas para tener de vuelta a Marco Jaramillo, con quien se iba a casar en dos semanas en una boda que tenían organizada en pareja pensando en compartir una vida, por lo que no da crédito a que le digan que no lo verá nunca más.