Muere Rodney Rogers, estrella de la NBA que quedó paralítico en un grave accidente

Rodney Rogers, quien fuera jugador durante 12 años en la NBA y el sexto mejor hombre de la liga en 2000, murió este viernes 21 de noviembre a los 54 años, informó su familia.

Rogers perdió la vida de causad naturales relacionadas con una lesión de médula espinal sufrida tras un accidente en un vehículo todoterreno en noviembre del 2008 que lo dejó paralizado de los hombros hacia abajo, de acuerdo con un comunicado de la Asociación Nacional de Jugadores de Basquetbol.

Muere Rodney Rogers, estrella de la NBA, a los 54 años

Rodney Rogers fue la novena selección de los Denver Nuggets en el Draft de la NBA 1993 y promedió 10,9 puntos y 4,5 rebotes durante sus 12 años de carrera con seis equipos diferentes, destacando su estancia en los Phoenix Suns en donde fue elegido el sexto mejor hombre de la liga en 2000.

Rogers fue una leyenda de los Demon Deacons de la Universidad Wake Forest en donde fue nombrado Jugador del Año de la Conferencia Costa Atlántica en 1993 y como reconocimiento se retiró su número 54 en 1996.

"Rodney es sin duda uno de los mejores atletas que ha jugado en la Conferencia de la Costa Atlántica, sin lugar a dudas. Se le puede comparar con los mejores que nuestra liga ha visto jamás. Es fácil destacar su extraordinario talento, pero lo que más llamó la atención de quienes lo conocieron fue su excepcionalidad como ser humano. Amaba a sus compañeros, a su familia, a Wake Forest y amaba el baloncesto. Le encantaba jugar para Wake Forest", escribió Deve Odom, su exentrenador, a través de un comunicado.

Rodney Rogers se sobrepuso a una vida complicada

La vida de Rodney Rogers estuvo acompañada de tragedias desde sus primeros años. Su padre murió cuando tenía ocho años, luego de que abandonara a su familia, mientras que su madre sufrió un accidente automovilístico en 1988 que le provocó graves traumatismos craneoencefálicos que le provocaron un coma de dos semanas y tres meses de hospitalización.

Su padrastro James Spencer, único hombre al que Rogers llamaba 'papá', murió en febrero de 1990 como consecuencia del cáncer de pulmón. Su hermana mayor, Stacy, ganó una medalla de oro en baloncesto en las Olimpiadas para Sordeos de 1981, mientras que su hermano Stanley fue condenado por 10 años por robo a mano armada.

Rodney Rogers tuvo tres hijos con su primera esposa, Tisa White. Su hija mayor, Roddreka, tuvo que ser intervenida de emergencia de una operación neurológica cuando tenía solo dos meses.

"Los últimos 17 años han sido desafiantes y profundamente bendecidos. En cada momento, Rodney se mantuvo como una luz: positivo, motivado y lleno de la fuerza serena que inspiraba a todos a su alrededor", dijo en un comunicado su segunda esposa, Faye.

