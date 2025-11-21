deportes
Noticias
Azteca Deportes
Otros Deportes
El jugador de la MLB que murió por un pelotazo en la cabeza; así cambió las reglas del juego

Conoce la historia de Ray Champan, quien perdió la vida luego de sufrir un pelotazo en la cabeza en pleno juego de MLB. Su muerte hizo que las reglas cambiaran.

Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
La Serie Mundial 2025 no solo trajo consigo un nuevo campeonato de Los Dodgers, sino también un abanico de curiosidades y datos respecto a la MLB y la historia de las Grandes Ligas. En ese sentido, no está de más hablar del jugador que perdió la vida a causa de un pelotazo en la cabeza.

Así fue el año de los Dodgers este 2024

Hace más de un siglo, la MLB presenció la muerte de Ray Chapman, quien murió en el año 1920 luego de sufrir un golpe en la cabeza en pleno juego de las Grandes Ligas. El atleta perdió la vida poco más de diez horas después del impacto, obligando a los dueños del deporte a modificar las reglas del juego.

¿Quién fue y cómo murió Ray Chapman tras sufrir un pelotazo en la cabeza?

Cleveland venció a los Yankees 4-3 en un juego de agosto de 1920, mismo que, a la postre, significó el día en que Ray Chapman perdió la vida tras un duro golpe ocasionado por Carl Mays, quien entró a la historia por su polémica forma de lanzar y que, de cierta forma, obligó a la MLB a cambiar ciertas reglas del juego.

@desdeelbullpen

Una tragedia que transformó la MLB para siempre En 1920, Ray Chapman, de los Cleveland Indians, recibió un pelotazo en la cabeza durante un partido. Ese día marcó un antes y un después en la historia del béisbol. Desde entonces, las reglas de seguridad cambiaron para siempre.¿Conocías esta historia? ⚾💭🧠 Usa casco. Siempre. 🔔 Sígueme para más historias reales del béisbol. #beisbol #mlb #curiosidadesmlb #sabiasque #raychapman #historiasdelbeisbol #mlbhistory #seguridad #pelotazo #shorts #datoCurioso #mlbshorts #fyp #parati

♬ original sound - Desde el Bullpen

Mays lanzó la pelota y esta pegó directamente en el rostro de Chapman, quien quedó inmovil segundos después. El atleta fue llevado de emergencia al hospital; sin embargo, y pese a los intentos del personal médico, este perdió la vida durante la madrugada siguiente al juego.

Chapman es, hasta el momento, el único jugador registrado en las Grandes Ligas en haber perdido la vida a consecuencia de una lesión directa en el diamante. Se trata, entonces, de un episodio trágico en la historia de la MLB, mismo que tuvo un antes y después a raíz de esta situación.

¿Qué cambios hizo la MLB tras la muerte de Ray Chapman?

La muerte de Ray Chapman , uno de los mejores jugadores de aquel momento dentro de las Grandes Ligas, hizo que la MLB reforzara sus reglas y cuidara a un más a sus atletas. Uno de los más importantes fue el uso de los cascos de bateo (tres décadas después de su muerte), aunque también destacan la prohibición de la pelota ensalivada y la regla del reemplazo de pelota cuando esta se ensuciaba.

MLB
Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

