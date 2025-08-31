Mundial 2006, cuando México se midió a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la misma edición

La Copa del Mundo de Alemania 2006 quedó en la memoria de los aficionados mexicanos no solo por la actuación del Tri, sino porque fue el torneo en el que el cuadro nacional enfrentó a dos jóvenes que más tarde cambiarían la historia del futbol: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

En ese entonces, ambos apenas daban sus primeros pasos como promesas internacionales, pero el destino quiso que coincidieran con México en la misma edición. Aquella experiencia se transformó en un recuerdo inolvidable al tratarse de los primeros choques del combinado azteca ante quienes serían las máximas figuras de la siguiente era.

¿Cómo le fue a México ante Cristiano Ronaldo en la fase de grupos?

Durante la primera ronda, el equipo de Ricardo La Volpe se midió contra Portugal en un duelo clave para cerrar el grupo. En la cancha apareció Cristiano Ronaldo, un joven de 21 años que ya brillaba con el Manchester United y era titular indiscutible en la selección lusa.

Aunque no firmó un partido estelar, CR7 fue parte del triunfo portugués por 2-1. A pesar de la derrota, México aseguró su pase a octavos de final como segundo lugar del sector.

¿Cuánto quedó México contra la Argentina de Lionel Messi?

El camino de México continuó con un enfrentamiento histórico: Argentina en Leipzig. Entre los convocados apareció Lionel Messi, de apenas 18 años, quien ya era visto como el sucesor natural de Diego Armando Maradona.

El marcador finalizó 2-1 en favor de la albiceleste con el inolvidable golazo de Maxi Rodríguez en tiempo extra. Aunque Messi no fue protagonista en esa ocasión, su sola presencia anunció el inicio de una trayectoria legendaria.

Aquel Mundial marcó el inicio de una era en la que Messi y Cristiano acumularon 13 Balones de Oro, múltiples títulos y récords. Para la Selección Mexicana, quedó el orgullo de haber enfrentado a los dos gigantes en sus primeras apariciones mundialistas. Más allá de los resultados, Alemania 2006 significó un parteaguas para el futbol mundial, pues fue el escenario donde dos promesas se mostraron ante millones de espectadores.