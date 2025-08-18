Messi vuelve y Mastantuono sorprende en la convocatoria de Argentina

La selección Argentina ya tiene lista para enfrentar a Venezuela y Ecuador en el cierre de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Aunque la Albiceleste ya aseguró su boleto, Lionel Scaloni no se guardó nada e incluyó nombres de peso, así como sorpresas que han encendido la expectativa de la afición.

Lionel Messi regresa al equipo tras superar una lesión que lo dejó fuera de la doble fecha pasada y Franco Mastantuono, recién fichado por el Real Madrid, se suma a la convocatoria en lo que será su segunda experiencia con el combinado mayor. Con apenas 18 años, el juvenil genera ilusión y podría tener minutos en esta ventana.

Mezcla entre campeones y nuevas apuestas

La lista de Scaloni cuenta con 18 futbolistas que levantaron la Copa del Mundo en Qatar 2022, lo que refleja la solidez de un plantel que ya hizo historia.

Sin embargo, destacan los regresos de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña (ambos en River Plate), además del lateral Julio Soler, actualmente en el Bournemouth inglés.

En el mediocampo, Alan Varela (Porto), Nicolás Paz (Como 1907) y Valentín Carboni (Genoa) se consolidan como parte del proyecto hacia 2026.

A ellos se suma Claudio “Diablito” Echeverri, ya como jugador del Manchester City de Pep Guardiola, lo que confirma la confianza en la nueva generación de talentos.

La gran sorpresa en la delantera es José Manuel López, delantero del Palmeiras, quien con 1,90 metros y 47 goles en Brasil se ganó una oportunidad inesperada en la selección.

Un cierre con la mira en el Mundial

Argentina, líder de la clasificación sudamericana con 35 puntos, aventaja por 10 a Ecuador y Brasil, ambos ya clasificados junto a la Albiceleste.

Sin la presión de buscar el pase, Scaloni aprovechará los partidos del 4 de septiembre ante Venezuela en Buenos Aires y del 9 contra Ecuador en Quito para ajustar piezas y dar rodaje a los jóvenes.

Messi afrontará esta doble fecha como parte de su preparación para disputar su sexta Copa del Mundo, mientras que Mastantuono, Echeverri y López representan el futuro inmediato de una selección que busca seguir en lo más alto.

Con un balance entre experiencia y juventud, Argentina cierra el camino eliminatorio con la mira puesta en Estados Unidos, México y Canadá 2026.