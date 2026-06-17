Mundial 2026: ¡Mucho ojo! Así estará el CLIMA durante el juego entre México y Corea del Sur

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está próxima a llegar a su jornada 2 dentro de la fase de grupos, misma en donde la Selección Nacional de México se medirá al cuadro de Corea del Sur, en el que se espera sea el duelo más vibrante y complicado para el combinado azteca.

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La Selección Nacional de México llega a este compromiso luego de sumar sus primeros 3 puntos en el debut que tuvo ante el combinado de Sudáfrica por 2-0. Corea del Sur, por su parte, vino de atrás para derrotar a la República Checa a través de un marcador de 2-1.

¿Cómo estará el clima para el partido entre México y Corea del Sur del Mundial 2026?

Lo primero que debes tener en cuenta es que este juego se llevará a cabo en la cancha del Estadio Chivas; es decir, en Jalisco. A priori, México atraviesa por los últimos días de la primavera; sin embargo, las lluvias se han hecho presentes en el país a lo largo de los últimos días.

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Cada entrenamiento es una promesa... La promesa de seguir luchando, de seguir soñando y de seguir representando con orgullo a millones de mexicanos. 🔥



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Bajo este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional, a través de su página oficial, establece que el Estado de Jalisco podría vivir intervalos de chubascos de 5 a 25 mm a lo largo del próximo jueves 18 de junio; es decir, durante el día en el que México se enfrentará a Corea del Sur.

En otras palabras, la Conagua considera que, durante este día, la lluvia sí podría hacerse presente en el estado de Jalisco, motivo por el cual es preciso que tomes tus precauciones si es que irás al Estadio. En la capital del país, por su parte, se vislumbran intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes.

¿Qué cambios podría hacer México en su XI para enfrentar a Corea del Sur?

En el segundo partido de México en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 se esperan algunos cambios importantes en el XI de Javier Aguirre. Y es que, además del posible regreso de Edson Álvarez por César Montes, no se descarta el arribo de Jorge Sánchez en lugar de Israel Reyes.