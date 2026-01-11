Mundial 2026: las 10 selecciones más costosas de la Copa del Mundo de la FIFA

El Mundial 2026 se acerca y el valor de mercado de las selecciones participantes vuelve a ser un tema de análisis. El torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá reunirá a las principales figuras del fútbol internacional, muchas de ellas valuadas en cifras históricas.

De acuerdo con datos de Transfermarkt, solo 4 selecciones superan la barrera del millón de dólares en el valor total de sus plantillas. Esto es reflejo del peso que tienen sus jugadores en el mercado global.

Las selecciones con mayor valor de mercado rumbo al Mundial 2026

Inglaterra : 1.52 millones de dólares

: 1.52 millones de dólares Francia : 1.51 millones de dólares

: 1.51 millones de dólares España : 1.34 millones de dólares

: 1.34 millones de dólares Brasil : 1,089.64 millones de dólares

: 1,089.64 millones de dólares Portugal : 983.25 millones de dólares

: 983.25 millones de dólares Alemania : 968.05 millones de dólares

: 968.05 millones de dólares Países Bajos : 944.67 millones de dólares

: 944.67 millones de dólares Argentina : 672.26 millones de dólares

: 672.26 millones de dólares Noruega : 587.96 millones de dólares

: 587.96 millones de dólares Bélgica: 516.99 millones de dólares

Cabe destacar que Uruguay, pese a ser una de las selecciones más laureadas en la historia del fútbol, no aparece entre las 10 más valiosas, ya que su plantel está tasado en 490.12 millones de dólares.

Por su parte, Italia aún lucha por clasificar. Pero de lograrlo, ingresaría al ranking con un valor estimado de 966.90 millones. En tanto, la Selección de México tiene una valuación de 227.99 millones de dólares: cifra que actualmente la ubica en el puesto 23 a nivel mundial.

¿Cuáles son los jugadores más costosos del Mundial 2026?

De acuerdo con las valuaciones más recientes de Transfermarkt, estas son algunas de las figuras más caras que integran las selecciones con mayor valor de mercado rumbo al Mundial 2026.

Inglaterra



Jude Bellingham : uno de los futbolistas más caros del mundo, con un valor cercano a los 180 millones de euros.

: uno de los futbolistas más caros del mundo, con un valor cercano a los 180 millones de euros. Bukayo Saka : figura del Arsenal, tasado en alrededor de 130 millones.

: figura del Arsenal, tasado en alrededor de 130 millones. Phil Foden: valuado en aproximadamente 110 millones, clave en el Manchester City.

Francia



Kylian Mbappé : el jugador mejor cotizado del planeta, con una cifra estimada en 180 millones de euros.

: el jugador mejor cotizado del planeta, con una cifra estimada en 180 millones de euros. Aurélien Tchouaméni: mediocampista del Real Madrid, valorado cerca de los 90 millones.

mediocampista del Real Madrid, valorado cerca de los 90 millones. Eduardo Camavinga: otra pieza clave del Madrid, con un valor cercano a los 100 millones.

España



Pedri : uno de los mediocampistas jóvenes más valiosos, tasado en torno a los 100 millones de euros.

: uno de los mediocampistas jóvenes más valiosos, tasado en torno a los 100 millones de euros. Gavi : pese a lesiones recientes, mantiene una valoración alta, cercana a los 90 millones.

: pese a lesiones recientes, mantiene una valoración alta, cercana a los 90 millones. Lamine Yamal: joven promesa del Barcelona, con un crecimiento acelerado en su valor de mercado.

Brasil



Vinícius Júnior : principal figura brasileña, valorado en alrededor de 150 millones de euros.

: principal figura brasileña, valorado en alrededor de 150 millones de euros. Rodrygo : también del Real Madrid, con una tasación cercana a los 100 millones.

: también del Real Madrid, con una tasación cercana a los 100 millones. Bruno Guimarães: mediocampista de alto impacto en Europa, valorado en torno a los 85 millones.

Portugal



Bruno Fernandes : referente del Manchester United, tasado en aproximadamente 70 millones de euros.

: referente del Manchester United, tasado en aproximadamente 70 millones de euros. Rafael Leão : figura del Milan, con un valor cercano a los 90 millones.

: figura del Milan, con un valor cercano a los 90 millones. João Félix: pese a su irregularidad, mantiene una cotización elevada.

Alemania



Jamal Musiala : la joya alemana, con un valor que ronda los 130 millones de euros.

: la joya alemana, con un valor que ronda los 130 millones de euros. Kai Havertz : delantero polivalente, tasado cerca de los 70 millones.

: delantero polivalente, tasado cerca de los 70 millones. Joshua Kimmich: referente del Bayern Múnich, con una valoración superior a los 75 millones.

Argentina

