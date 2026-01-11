Mundial 2026: las 10 selecciones más costosas de la Copa del Mundo de la FIFA
Faltan pocos meses para que comience el Mundial 2026. Estas son las selecciones más costosas. Estos son los planteles que cuentan con futbolistas altamente cotizados.
El Mundial 2026 se acerca y el valor de mercado de las selecciones participantes vuelve a ser un tema de análisis. El torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá reunirá a las principales figuras del fútbol internacional, muchas de ellas valuadas en cifras históricas.
De acuerdo con datos de Transfermarkt, solo 4 selecciones superan la barrera del millón de dólares en el valor total de sus plantillas. Esto es reflejo del peso que tienen sus jugadores en el mercado global.
Las selecciones con mayor valor de mercado rumbo al Mundial 2026
- Inglaterra: 1.52 millones de dólares
- Francia: 1.51 millones de dólares
- España: 1.34 millones de dólares
- Brasil: 1,089.64 millones de dólares
- Portugal: 983.25 millones de dólares
- Alemania: 968.05 millones de dólares
- Países Bajos: 944.67 millones de dólares
- Argentina: 672.26 millones de dólares
- Noruega: 587.96 millones de dólares
- Bélgica: 516.99 millones de dólares
Cabe destacar que Uruguay, pese a ser una de las selecciones más laureadas en la historia del fútbol, no aparece entre las 10 más valiosas, ya que su plantel está tasado en 490.12 millones de dólares.
Por su parte, Italia aún lucha por clasificar. Pero de lograrlo, ingresaría al ranking con un valor estimado de 966.90 millones. En tanto, la Selección de México tiene una valuación de 227.99 millones de dólares: cifra que actualmente la ubica en el puesto 23 a nivel mundial.
¿Cuáles son los jugadores más costosos del Mundial 2026?
De acuerdo con las valuaciones más recientes de Transfermarkt, estas son algunas de las figuras más caras que integran las selecciones con mayor valor de mercado rumbo al Mundial 2026.
Inglaterra
- Jude Bellingham: uno de los futbolistas más caros del mundo, con un valor cercano a los 180 millones de euros.
- Bukayo Saka: figura del Arsenal, tasado en alrededor de 130 millones.
- Phil Foden: valuado en aproximadamente 110 millones, clave en el Manchester City.
Francia
- Kylian Mbappé: el jugador mejor cotizado del planeta, con una cifra estimada en 180 millones de euros.
- Aurélien Tchouaméni: mediocampista del Real Madrid, valorado cerca de los 90 millones.
- Eduardo Camavinga: otra pieza clave del Madrid, con un valor cercano a los 100 millones.
España
- Pedri: uno de los mediocampistas jóvenes más valiosos, tasado en torno a los 100 millones de euros.
- Gavi: pese a lesiones recientes, mantiene una valoración alta, cercana a los 90 millones.
- Lamine Yamal: joven promesa del Barcelona, con un crecimiento acelerado en su valor de mercado.
Brasil
- Vinícius Júnior: principal figura brasileña, valorado en alrededor de 150 millones de euros.
- Rodrygo: también del Real Madrid, con una tasación cercana a los 100 millones.
- Bruno Guimarães: mediocampista de alto impacto en Europa, valorado en torno a los 85 millones.
Portugal
- Bruno Fernandes: referente del Manchester United, tasado en aproximadamente 70 millones de euros.
- Rafael Leão: figura del Milan, con un valor cercano a los 90 millones.
- João Félix: pese a su irregularidad, mantiene una cotización elevada.
Alemania
- Jamal Musiala: la joya alemana, con un valor que ronda los 130 millones de euros.
- Kai Havertz: delantero polivalente, tasado cerca de los 70 millones.
- Joshua Kimmich: referente del Bayern Múnich, con una valoración superior a los 75 millones.
Argentina
- Julián Álvarez: uno de los argentinos más caros del momento, cercano a los 90 millones de euros.
- Lautaro Martínez: goleador del Inter, con un valor aproximado de 100 millones.
- Enzo Fernández: mediocampista clave, tasado en torno a los 80 millones.