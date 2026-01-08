Mohamed ya sabría que jugadores se van del Toluca al Mundial del 2026 y hace una gestión especial para el Clausura 2026

El entrenador Antonio Mohamed quien ha logrado el bicampeonato de Liga MX con el equipo de Toluca, está reforzando a su equipo de cara al Clausura 2026 en el que quiere el tricampeonato, con una gestión estratégica pensando en los futbolistas con los cuales no contaría este semestre por posibles llamados a Selección y que seguramente perderá en Liguilla por convocatoria al Mundial del 2026.

Mohamed tendría una sospecha o tal vez ya un conocimiento de los cuatro jugadores del Toluca que se irían al Mundial del 2026, los cuales no son para nada un secreto y apuntan seriamente a subirse al barco mundialista con México y Portugal.

Te podría interesar: André Jardine, emociona al americanismo con un posible refuerzo

México

Alexis Vega

Jesús Gallardo

Marcel Ruiz

Portugal

Paulinho *tentativo*

Mohamed, suma a su equipo en posiciones en la que perdería a jugadores que irían al Mundial

Toluca pensó en firmar a un equipo de experiencia, que ha tenido destellos y ha estado integrado a proyecto ambiciosos, por eso fichó a Sebastián Córdova para ocupar la posición de Marcel Ruiz en el mediocampo.

Te podría interesar: Así quedarían las plazas de EXTRANJERO en Cruz Azul rumbo al Clausura 2026

Está cantado que Alexis Vega va al Mundial, entonces en su lugar pensó en Pavel Pérez quien guardando proporciones puede ocupar esa posición.

Otro jugador es Jorge Díaz Price, de quién no se habla mucho, pero hizo un gran torneo en Expansión con el Cancún FC y ayudará también en el mediocampo, siendo alguien que puede también ocupar el lugar de Vega o ser un refuerzo ante la salida de Héctor Herrera.

Y en recientes horas, Mohamed aclaró que está buscando un centro delantero en esta ventana de refuerzos y es que Paulinho podría irse con Portugal al Mundial.

“Seguramente buscaré un centro delantero, de características especiales que nosotros necesitamos” acotó el timonel.

“Los refuerzos que han llegado son muy buenos, nos aportarán a lo que buscamos, serán importantes en la plantilla. Sebastián Córdova no está en su mejor nivel, pero lo vamos a recuperar. Jorge Díaz viene de la Liga Expansión y es un chico que nos ayudará muchísimo. Además, Pável Pérez es un jugador plurifuncional que podremos exprimir bastante”, acotó el estratega que tiene muy claro el deseo del tricampeonato y que durante el torneo podría tener ausencias y que especialmente la Liguilla será una etapa complicada, agendada del 2 al 24 de mayo considerando Cuartos de Final y Final.

El Mundial arranca el 11 de junio y será semanas antes, presuntamente 40 días antes del arranque cuando Javier Aguirre solicite el comienzo de la concentración para trabajar a tope rumbo al debut frente a Sudáfrica.