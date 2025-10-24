Mundial Femenil Sub-17: Esto necesita México para clasificar a los octavos de final

La Selección Mexicana Sub-17 depende de sí misma para acceder a los octavos de final del Mundial Femenil de la categoría, esto después del último resultado obtenido hace unos días. Por ende, luce interesante conocer qué necesita para colarse entre las mejores 16 selecciones a nivel mundial.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Fue el pasado martes cuando la Selección Mexicana sorprendió a propios y extraños luego de vencer al combinado de los Países Bajos por 1-0, resultado que es suficiente para que el Tri sueñe con colarse a los octavos de final del Campeonato Mundial Sub-17. ¿Qué necesita para ello?

¿Qué necesita México para llegar a los octavos de final del Mundial Femenil Sub-17?

En estos momentos, la Selección Mexicana suma 3 puntos luego de una victoria y una derrota, así como un gol a favor por dos tantos en contra. Los Países Bajos también cuentan con el mismo puntaje y una diferencia de goles mejor; sin embargo, en este torneo el primer criterio de desempate es el resultado entre ambas selecciones.

🇲🇽¡AY, PERO QUE GOLAZO!🇲🇽 @Miseleccionfem resistió casi todo el segundo tiempo con una menos y gracias al golazo de Citlalli Reyes de fuera del área, México venció 1-0 a Países Bajos y buscará la clasificación ante Camerún en la última fecha del Grupo B del Mundial #U17WWC pic.twitter.com/EJvWAOZg1t — Matchday Woman (@MatchdayWoman) October 23, 2025

Tal situación hace que México actualmente se ubique en el segundo lugar solo por debajo de Corea del Norte, quien tiene 6 unidades. El tercer duelo enfrentará al Tri frente a Camerún, selección que no ha obtenido puntos y que, hasta ahora, se mantiene en el último lugar de su sector.

¿Qué significa esto? Que México no solo controla su destino en este Mundial Sub-17 Femenil, sino que además se medirá en la Jornada 3 con la selección más endeble que es la camerunés. Por ello, si el Tri obtiene el triunfo, sin importar los goles, accederá a los octavos de final del campeonato; incluso, si empata y las norcoreanas vencen a Países Bajos, también estará en la siguiente ronda.

Así marchan los grupos en el Mundial Sub-17, a octavos de final clasifican el primer y segundo lugar de cada grupo más los cuatro mejores terceros lugares. En la última jornada del Grupo B se enfrentarán México vs Camerún y Países Bajos vs Corea del Norte 👀#FutFem #U17WWC pic.twitter.com/tfSMUeDaRp — Liga Femenil MX Memes (@ligafemenilmex) October 22, 2025

¿Cuándo se enfrenta la Selección Mexicana contra Camerún?

Prepárate, pues el duelo está más cerca de lo que crees. México y Camerún se verán las caras hoy viernes 24 de octubre en punto de las 13:00 horas, tiempo centro del país, como parte del Grupo B del Mundial Femenil Sub-17. ¿Quién de las dos selecciones obtendrá el triunfo en el terreno de juego?

