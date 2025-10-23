deportes
Noticias
Azteca Deportes
Otros Deportes
Mundial de Gimnasia Artística: Natalia Escalera logra el mejor resultado para una mexicana en más de una década

Natalia Escalera fue la mejor latinoamericana en el Mundial de Gimnasia Artística; además, obtuvo un logro que no se había hecho en más de una década.

Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
La gimnasta mexicana, Natalia Escalera, se ha colado en uno de los lugares más importantes para cualquier atleta nacional dentro de esta disciplina, esto después de la participación que tuvo en la final del Mundial de GImnasia Artística, misma en la que quedó entre las mejores del rubro.

EXCLUSIVA: Tonatiú López se siente preparado para un podio

Natalia Escalera ha ganado cierto reconocimiento por la evolución que ha tenido en los últimos años dentro de la gimnasia artística, esto al grado de competir en la gran final del mundial. ¿Sabías que su rendimiento fue tal que superó seis posiciones respecto a la ronda anterior? Así le fue en la final.

¿En qué lugar quedó Natalia Escalera en el Mundial de Gimnasia Artística?

La final del Mundial de GImnasia Artística se llevó a cabo hace apenas unas horas, y en ella la atleta mexicana Natalia Escalera quedó posicionada en el lugar 17 general, lo cual la convierte en una de las mejores 20 gimnastas que hay en el mundo superando, con ello, todas las expectativas.

Te puede interesar: ¿Qué mexicanos han logrado conquistar la Serie Mundial de la MLB?

Te puede interesar: Esta es la foto que demuestra el enorme parecido entre Checo Pérez y Landon Donovan

Vale mencionar que Natalia obtuvo este puesto luego de sumar un total de 51.032 puntos en la final All-Around correspondiente al Campeonato Mundial de dicha disciplina, misma que se llevó a cabo en Yakarta, capital y ciudad más poblada de Indonesia, todo esto dentro del continente asiático.

La exhibición de Natalia Escalera fue por demás espectacular, pues cabe recordar que llegó a la final como la número 23 luego de la reclasificación. Lo anterior indica que la mexicana logró avanzar seis puestos en la final para quedarse dentro de las mejores 20 gimnastas del mundo en este 2025.

¿Fue el mejor resultado para una mexicana en Gimnasia Artística?

A Escalera no solo le bastó con ser la única deportista latinoamericana dentro de la ronda final del Mundial, sino que, con su lugar 17, se consagró con el mejor resultado para una mexicana dentro de este deporte en más de 10 años, esto luego del duodécimo puesto obtenido por Elsa García en Londres 2009.

Alan Chávez - Marktube

Otros Deportes
Otros Deportes
Otros Deportes
Otros Deportes
Otros Deportes
Otros Deportes
Otros Deportes
Otros Deportes
Otros Deportes
Otros Deportes
