Gran Premio de México: ¿Cómo llegar en auto y transporte público al Autódromo Hermanos Rodríguez?

¡Es hoy! El Gran Premio de México finalmente comienza este viernes con las prácticas libres, por lo que así podrás llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez.

gran-premio-de-mexico-como-llegar-autodromo-hermanos-rodriguez.jpg
X: México Grand Prix
Alan Chávez - Marktube
AUTOMOVILISMO
Comienza la cuenta regresiva para la llegada del Gran Premio de México , uno de los eventos deportivos más importantes que el país tendrá a lo largo de este año. Ante lo anterior, luce interesante conocer la forma en cómo llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez, ya sea a través de auto o en transporte público.

VIDEO | Antonio Pérez, padre de Checo Pérez, analiza el momento de su hijo en Fórmula Uno

El Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la capital del país, nuevamente será el escenario para que los mejores pilotos de la Fórmula 1 se enfrenten en el Gran Premio de México, uno de los circuitos más populares y queridos por las escuderías. ¿Qué tan difícil es llegar a este recinto de la capital del país?

¿Cómo llegar en transporte público al Autódromo Hermanos Rodríguez?

La forma más sencilla de llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez es a través de la Línea 9 del Metro, pues lo único que tienes que hacer es descender en las estaciones Velódromo o Ciudad Deportiva, mismas que conectan con las puertas 6 y 7 del recinto. La estación Puebla es otra alternativa, la cual conecta con la puerta 8.

Te puede interesar: ¿En qué lugar quedó Natalia Escalera dentro del Mundial de Gimnasia Artística?

Te puede interesar: Estrella de la NBA es detenida; tiene vinculación con apuestas

Si tu intención es llegar por Metrobús, la estación Autódromo, correspondiente a la Línea 2, es tu mejor opción. Tampoco descartes las estaciones Upiicsa e Iztacalco, mismas que conectan con la puerta 8, 12 y 13 aunque un poco más separadas que las anteriores. Finalmente, la Línea 2 del Trolebús también es una interesante opción dado que conecta con las estaciones Avenida Río Churubusco y Ciudad Deportiva.

¿Cómo llegar en taxi o auto particular al Hermanos Rodriguez?

Si tu intención es llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez desde taxi de sitio o aplicación, la mejor forma es evitar el caos vial y tomar el vehículo con tiempo de antelación. Esta recomendación es la misma para los vehículos particulares, lo anterior teniendo en cuenta que la dirección del recinto es Viaducto Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco, 08400, Ciudad de México, a unos minutos del Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

¿Quién parte como favorito para ganar el Gran Premio de México?

En estos momentos son los pilotos de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris, quienes se encuentran en los primeros lugares de la clasificación general, por lo que parten como favoritos para ganar el Gran Premio de México. Sin embargo, sería irresponsable descartar a un Max Verstappen que ha venido de menos a más en la temporada 2025 de la F1.

Fórmula 1
Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

