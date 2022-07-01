Qatar 2022 tendrá tecnología automatizada para detectar fuera de lugar

El Mundial de Qatar 2022 será innovador por muchos aspectos, pero en cuestión de tecnología habrá cosas que hay que destacar, pues la FIFA ha informado que concluyeron sus pruebas y ahora el VAR tendrá ayuda de elementos semiautomatizados para la detección de fuera de lugar.

Una de las mayores polémicas que hay en casi cualquier torneo de futbol, es que en ocasiones el VAR no es tan preciso para detectar fueras de lugar que pueden cambiar el rumbo de un partido, por lo que Qatar 2022 pinta para tratar de corregir ese aspecto.

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Así será la nueva tecnología del VAR en Qatar 2022

A través de un comunicado, se informó que los distintos escenarios que albergarán la Copa del Mundo contarán con alrededor de 12 cámaras bajo cubierta para detectar de forma precisa los fuera de lugar, pero por si esto no fuera suficiente, el balón tendrá un chip que colaborará con esto.

El balón oficial contará con un chip que enviará una alerta a los integrantes del VAR para determinar si hay posición ilegal o no. Enviará un total de 500 paquetes de datos por segundo potenciando la experiencia de los árbitros a la hora de analizar el momento exacto en el que el jugador golpeó el balón para calcular la posición de su compañero en el fuera de juego.





|Reuters

“12 cámaras instaladas bajo la cubierta del estadio captarán los movimientos del balón y hasta 29 puntos de datos de cada jugador, 50 veces por segundo, para calcular sus posiciones exactas sobre el terreno de juego. Los 29 grupos de datos recopilados incluyen las extremidades y partes del cuerpo que se tienen en cuenta para señalar un fuera de juego”, informaron.

Además de esto se comenta que habrá repeticiones en 3D, que serán reconstruidas de forma digital con todos los aditamentos ya mencionados, con las que los miembros del VAR podrán apoyarse y así determinar si la decisión de la tecnología semiautomatizada es correcta o no.

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Ojo, el uso de esta tecnología no quiere decir que los elementos del VAR ya no tomarán decisiones, sino que será un apoyo visual más exacto y preciso para fomentar el juego limpio y disminuir las polémicas.

