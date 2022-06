Néstor Araujo piensa que el América ‘lo catapultará' a Qatar 2022

La Selección Mexicana sigue su preparación de cara a lo que será el Mundial de Qatar 2022 y los jugadores tienen algunos meses para llenarle el ojo al ‘Tata’ Martino; jugar y ser protagonistas sería la clave para estar en la lista final, hecho por el que Néstor Araujo decidió llegar al América.

El defensa mexicano, exjugador del Celta de Vigo, era titular en LaLiga Española, sin embargo se presentó la oportunidad de volver a la Liga BBVA MX y la aceptó. Néstor Araujo piensa que estar en el América puede ser clave para asistir al Mundial.

Néstor Araujo fichó con el América para ir a Qatar 2022

En entrevista con medios nacionales, el ahora defensa de las Águilas reveló que hace 4 años, en Rusia 2018, él junto al equipo de Juan Carlos Osorio decidieron que lo mejor era no asistir al Mundial, por una lesión, pero hoy ha fichado con el América con la convicción de ir a Qatar.

“Así como hace cuatro años, algunos no saben, yo decidí, junto con el cuerpo técnico, no ir al Mundial. Ahora también decido venir a América para disputar un Mundial, es tal cual. La decisión ha sido, tanto hace cuatro años cuando me lesioné, y con Juan Carlos Osorio dije ‘no voy’, ahora, mi decisión es ‘hay un mundial’ mi decisión es ‘vengo al América’”, dijo Néstor Araujo.

Además de estar motivado por jugar el Mundial de Qatar 2022, Néstor Araujo reconoció que se siente muy cómodo en el América, pues le emociona formar parte de un ‘equipazo’, donde lo han recibido muy bien.

“Es un equipazo en el que estoy, todavía los conocer y te emocionas aún más. Es un buen plantel, un buen grupo y todos me han dado la bienvenida”, sentenció el defensa mexicano.

América debutará en el Apertura 2022 el próximo sábado 2 de julio ante el bicampeón de la Liga BBVA MX, Atlas, partido que iniciará en punto de las 21:05 hrs y donde Néstor Araujo podría debutar.