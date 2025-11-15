¡Batalla campal! Colombia y Francia protagonizan escandalosa pelea en el Mundial Sub 17: VIDEO

El encuentro entre las Selecciones de Colombia y Francia Sub 17 por los Dieciseisavos de Final del Mundial de la categoría en Qatar 2025 terminó en una batalla campal entre los jugadores de ambos equipos debido a provocaciones que se suscitaron durante el tiempo reglamentario.

Colombia vs Francia del Mundial Sub 17 termina en batalla campal

La Selección de Colombia quedó eliminada del Mundial Sub 17 a manos de Francia, pero tras el silbatazo final se desató una batalla campal que involucró a varios jugadores de ambas escuadras y a miembros del cuerpo técnico.

Las hostilidades comenzaron en la recta final del partido, ya con el marcador en favor de Francia y luego de que Christ Batola, delantero francés, se burlara de los colombianos tras una falta que derivó en el segundo gol de los europeos.

Batola continuó burlándose de los jugadores colombianos tras el gol que sentenció el encuentro, lo que provocó la ira de los cafetaleros quienes respondieron a la frustración de la derrota.

El colombiano Santiago Londoño fue el primero en responder a las burlas con un empujón sobre Batola que encendió la chispa y provocó la batalla campal. Posteriormente se metieron más futbolistas de ambos equipos y auxiliares de los cuerpos técnicos.

Batola intentó evitar las agresiones y salió corriendo de la cancha en donde se disputaba el encuentro hasta casi llegar el campo adyacente en el que se disputaba el duelo entre México y Argentina.

Francia consiguió su pase a los Octavos de Final del Mundial Sub 17

A pesar de la trifulca, la Selección de Francia consiguió su pase a los Octavos de Final del Mundial Sub 17 y ahora se enfrentará a su similar de Brasil el próximo martes 18 de noviembre.