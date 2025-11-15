México vs Portugal:¿Cuándo juega la Selección Mexicana en los octavos de final del Mundial Sub-17?

La Selección Mexicana enfrentará a su similar de Portugal en los 16vos de final del Mundial Qatar 2025 Sub-17 este martes 18 de noviembre sin todavía tener un horario confirmado del duelo donde los aztecas buscan seguir haciendo historia en el torneo juvenil.

La aventura de México Sub-17 continúa en la Copa del Mundo 2025. Luego de una dramática clasificación frente a Argentina, donde México se impuso en tanda de penales luego de un empate 2-2 en tiempo regular, el equipo dirigido por Carlos Cariño se ganó el derecho de disputar los octavos de final contra Portugal, una de las selecciones más sólidas del torneo.

El partido se jugará el martes 18 de noviembre en Doha, que podrás seguir minuto a minuto en el sitio de Azteca Deportes, lo que permitirá a la afición mexicana seguir de cerca este duelo que promete emociones intensas.

¿Cómo llegó México a los 16vos de final?

México llega con un historial irregular en la fase de grupos (Ganó a Costa de Marfil y perdió ante Corea del Sur y Suiza), pero con la moral en alto tras eliminar a la Albiceleste, considerada una de las favoritas. El arquero Santi López fue héroe al detener un penal y convertir el último disparo que selló la clasificación. Además, Luis Gamboa brilló con un doblete que mantuvo vivo al conjunto azteca en un partido que parecía perdido.

¿Cómo llegó Portugal a los 16vos de final?

Por su parte, Portugal avanzó tras vencer 2-1 a Bélgica y se presenta como un rival de gran jerarquía. Con un plantel que combina talento y disciplina táctica pasó la fase de grupos venciendo a Nueva Caledonia y Marruecos, y teniendo una derrota ante Japón, con diferencia de goles de +10 con 13 a favor y solamente 3 en contra. Los lusos buscarán imponer su estilo ofensivo y confirmar su condición de candidatos al título.

El reto para México será mantener la concentración y aprovechar la confianza adquirida en su último encuentro. La escuadra azteca sabe que no tiene nada que perder y mucho por ganar, pues clasificó como uno de los “mejores terceros” gracias al criterio de fair play, y ahora se encuentra ante una oportunidad histórica.

La expectativa es alta: un triunfo colocaría a México Sub-17 en los cuartos de final, reafirmando la tradición de la Selección Mexicana como potencia en categorías juveniles, donde ya ha conquistado dos títulos mundiales (2005 y 2011).

