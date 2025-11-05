Mundial Sub-17: ¿Qué necesita México para llegar a los dieciseisavos de final tras perder ante Corea?

El primer compromiso de la Selección Mexicana no fue el esperado, pues pese al dominio que tuvo en la primera mitad cayó contra Corea del Sur por un marcador de 2-1. Ante ello, vale la pena conocer qué necesita el Tri para acceder a los dieciseisavos de final de la Copa Mundial Sub-17, la cual recién comenzó.

Esta es la primera vez que un Mundial Sub-17 cuenta con 48 selecciones, por lo que es un preámbulo de lo que se verá el siguiente año con la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá. Ante ello, debes saber que la Selección aún cuenta con varias chances de acceder a la ronda de los dieciseisavos de final.

¿Qué necesita México para acceder a los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17?

Como se mencionó anteriormente, este Mundial Sub-17 es el primero que se juega con 48 selecciones, lo cual abre la puerta a que cada uno de los países tenga más posibilidades de superar la primera ronda de clasificación. Este ejemplo sucede con México, quien en lo absoluto está eliminado del certamen.

Cabe mencionar que, en esta edición, califican los primeros dos lugares de cada grupo, así como los ocho mejores terceros lugares. Dicho lo anterior, México forma parte del sector F que comparte con Suiza, Corea del Sur y Costa de Marfil, por lo que, después de la primera jornada, se ubica en el tercer lugar.

Suiza y Corea del Sur obtuvieron el triunfo en su primer compromiso y México enfrentará la Jornada 2 con Costa de Marfil, los sotaneros del grupo. Si el Tri obtiene el triunfo con un buen margen de goles, y no pierde en su tercer encuentro ante los suizos, es muy poco probable que se quede fuera de los dieciseisavos de final con 4 unidades.

¿Cuándo será el siguiente partido de México en el Mundial Sub-17?

Después de lo vivido este martes, debes saber que la Selección Mexicana volverá a la acción el viernes 7 de noviembre cuando se enfrente a la escuadra africana, en un partido de vida o muerte en donde debe sumar puntos. El duelo está programado para iniciar en punto de las 8:45 horas.