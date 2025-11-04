deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Juego 7 de la Serie Mundial vs Super Bowl LIX; ¿quién tuvo mayores niveles de audiencia?

El Juego 7 de la Serie Mundial fue sumamente visto a nivel internacional; sin embargo, ¿generó más niveles de audiencia que el Super Bowl LIX? Esto se sabe.

juego-7-serie-mundial-vs-super-bowl-rating.png
Instagram: Dodgers / Eagles
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Compartir

El béisbol y el futbol americano son dos de los deportes más populares que hay en los Estados Unidos, por lo que poco a poco han generado más revuelvo fuera del país. Ante ello, no está de más conocer cuál evento tuvo mejores niveles de audiencia, si el Juego 7 de la Serie Mundial o el Super Bowl LIX.

Kike Hernández, cree que el espíritu de Fernando Valenzuela, acompaña a Dodgers

El Juego 7 de la Serie Mundial 2025 presenció un nuevo título para Los Ángeles Dodgers, quienes se proclamaron campeones de la MLB por segunda vez consecutiva. En contraparte aparece el Super Bowl LIX, el cual vio cómo los Philadelphia Eagles se coronaban como los jefes de la NFL.

¿Qué evento tuvo un mejor rating entre la Serie Mundial y el Super Bowl?

De acuerdo con los reportes de la Real Sports, el Juego 7 de la Serie Mundial de Béisbol fue más visto que el Super Bowl LIX, el magno evento de la NFL. Cabe mencionar que este reporte únicamente habla del último juego entre los Dodgers y los Blue Jays, más no de toda la Serie Mundial.

Te puede interesar: ¿Por qué Isaac del Toro no recibieron el dinero del Premio Nacional del Deporte?

Te puede interesar: VIDEO: Estos fueron todos los errores que cometió Jey Uso en su duelo ante CM Punk

El reporte indica que el Juego 7 de la Serie Mundial tuvo una audiencia cercana a los 452 mil usuarios, una cifra que supera con creces a los 411.2 mil que disfrutaron del Super Bowl de febrero de este año, lo cual habla del impacto que este deporte tiene a nivel internacional.

Cabe mencionar que esta Serie Mundial fue una de las mejores que se han presenciado en los últimos años, pues tuvo que llegar al Juego 7 luego de que Toronto tuviera una ventaja de 3-2. Al final, los Dodgers vinieron de atrás para derrotar a su rival y consagrarse campeones de la MLB.

¿Por qué la Serie Mundial fue más vista que el Super Bowl?

Tales niveles de audiencia pudieron deberse a distintos factores, entre los que destacan la presencia de un mexicano (Alejandro Kirk), el retorno de Shohei Ohtani a una Serie Mundial o, bien, la posibilidad de ver a los Dodgers consagrarse bicampeones del béisbol tal y como ocurrió.

MLB
Notas - Ritual NFL
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Alan Chávez - Marktube

lamakcrt@gmail.com

Te Recomendamos

Thumbnail
Otros Deportes
Gervonta Davis vs Jake Paul y el regreso de Ryan García | A Raspar La Lona
The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
×
×