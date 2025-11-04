Juego 7 de la Serie Mundial vs Super Bowl LIX; ¿quién tuvo mayores niveles de audiencia?

El béisbol y el futbol americano son dos de los deportes más populares que hay en los Estados Unidos, por lo que poco a poco han generado más revuelvo fuera del país. Ante ello, no está de más conocer cuál evento tuvo mejores niveles de audiencia, si el Juego 7 de la Serie Mundial o el Super Bowl LIX.

El Juego 7 de la Serie Mundial 2025 presenció un nuevo título para Los Ángeles Dodgers, quienes se proclamaron campeones de la MLB por segunda vez consecutiva. En contraparte aparece el Super Bowl LIX, el cual vio cómo los Philadelphia Eagles se coronaban como los jefes de la NFL.

¿Qué evento tuvo un mejor rating entre la Serie Mundial y el Super Bowl?

De acuerdo con los reportes de la Real Sports, el Juego 7 de la Serie Mundial de Béisbol fue más visto que el Super Bowl LIX, el magno evento de la NFL. Cabe mencionar que este reporte únicamente habla del último juego entre los Dodgers y los Blue Jays, más no de toda la Serie Mundial.

El reporte indica que el Juego 7 de la Serie Mundial tuvo una audiencia cercana a los 452 mil usuarios, una cifra que supera con creces a los 411.2 mil que disfrutaron del Super Bowl de febrero de este año, lo cual habla del impacto que este deporte tiene a nivel internacional.

Cabe mencionar que esta Serie Mundial fue una de las mejores que se han presenciado en los últimos años, pues tuvo que llegar al Juego 7 luego de que Toronto tuviera una ventaja de 3-2. Al final, los Dodgers vinieron de atrás para derrotar a su rival y consagrarse campeones de la MLB.

¿Por qué la Serie Mundial fue más vista que el Super Bowl?

Tales niveles de audiencia pudieron deberse a distintos factores, entre los que destacan la presencia de un mexicano (Alejandro Kirk), el retorno de Shohei Ohtani a una Serie Mundial o, bien, la posibilidad de ver a los Dodgers consagrarse bicampeones del béisbol tal y como ocurrió.