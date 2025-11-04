Jugó en Cruz Azul y Pumas, estuvo en la Premier y celebraba como John Cena

El “Clásico de la Obsesión” entre Cruz Azul y Pumas se llevará a cabo este fin de semana y, como era de esperarse, las curiosidades respecto a este juego no cesan. Una de ellas guarda relación con Pablo Barrera, quien tuvo la oportunidad de jugar para ambas escuadras hace más de una década.

Pablito Barrera recientemente se despidió del Querétaro, por lo que, si no encuentra otro club para el siguiente año, dirá adiós al futbol profesional. Por ende, luce interesante recordar su etapa en Cruz Azul y Pumas, así como las veces en las que celebró al estilo John Cena.

¿Con qué equipo tuvo mejores números Pablo Barrera, Cruz Azul o Pumas?

En este punto vale decir que Pablo Barrera fue uno de los últimos grandes canteranos que Pumas ha tenido en estos años. De hecho, su labor en el campo lo ayudaron no solo a ir a la Selección Mexicana, sino a dar el salto a Europa con el West Ham por el año 2010, lo cual habla de sus virtudes físicas y técnicas.

Después de su paso por la Premier League y el Real Zaragoza de España, Barrera volvió a la Liga BBVA para defender los colores de Cruz Azul. Sin embargo, en los cinco años que estuvo con Pumas el extremo por ambas bandas logró 36 anotaciones y 41 pases a gol en 216 duelos disputados.

Ya en su retorno a México con La Máquina, Pablito Barrera únicamente disputó 3,905 minutos distribuidos en 63 duelos, mismos en donde conquistó 4 goles y 8 asistencias. En esencia, sus números son mejores en Pumas, escuadra en la que buscaría despedirse como futbolista profesional.

¿Pablo Barrera celebraba sus goles como John Cena?

Algo que caracterizaba a Pablo Barrera eran sus llamativas celebraciones, pues en más de una ocasión celebró con el icónico movimiento de “No Me Puedes Ver” creado por John Cena, un luchador que, curiosamente, dirá adiós a la WWE el próximo sábado 13 de diciembre del 2025.