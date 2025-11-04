Mundial sub 17: Resultados de hoy martes 4 de noviembre

Segundo día de actividad en el Mundial sub 17 varonil y ya hay varias sorpresas a pesar de lo temprano del torneo. Lamentablemente para la causa, México cayó 1-2 frente a su similar de Corea del Sur, mientras que, Venezuela dio la campanada al golear 3-0 a Inglaterra y Brasil alzó la mano como candidato al meterle 7-0 a Honduras en el debut de ambos conjuntos.

48 selecciones se disputarán la gloria de la categoría en suelo qatarí y de momento, los representantes de la Concacaf no la han pasado nada bien. Por otro lado, el lado sudamericano del continente ha tenido buenos resultados, mientras que, los asiáticos poco a poco dan pasos grandes en la categoría.

Resultados hoy Mundial sub 17 varonil

Costa de Marfil 1-4 Suiza

Brasil 7-0 Honduras

México 1-2 Corea del Sur

Haití 1-4 Egipto

Alemania 1-1 Colombia

Inglaterra 0-3 Venezuela

Corea del Norte 5-0 El Salvador

Indonesia 1-3 Zambia

De momento, solo Costa Rica ha podido sacar unidades por parte de los representantes de la Concacaf (empate contra Émiratos Árabes Unidos) aunque faltan por entrar en acción los Estados Unidos (contra Burkina Faso), Panamá (vs Irlanda) y Canadá (frente a Uganda) por lo que en papel podrían subir los bonos de la zona.

Finalmenente, la Selección de México tendrá que cerrar filas y enfocarse en el duelo contra Costa de Marfil en un duelo entre perdedores de la primera fecha, sacar puntos y jugarse todo contra los helvéticos en la tercera fecha.

