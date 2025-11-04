“El Julián Álvarez mexicano": una estrella mundial hizo esta comparación que nadie esperaba

Durante la última década, Kyle Walker fue uno de los futbolistas más importantes del Manchester City de Pep Guardiola y cosechó una larga lista de títulos entre los que destaca la Champions League . Además, fue compañero de varias figuras como Erling Haaland, Kevin De Bruyne o Julián Álvarez. Ahora el inglés aseguró que hay un futbolista mexicano similar a la 'Araña'.

Actualmente, a sus 35 años, Walker se encuentra en las filas del Burnley tras un breve paso de seis meses por el Milan. Fue justamente allí, en el equipo del norte de Italia, que coincidió con uno de los mayores talentos de México: Santiago Gimenez .

En dialogo con la prensa británica, el lateral no dudó en elogiar a su excompañero y hasta trazó una peculiar comparación. "Su estilo es muy similar al de Julián Álvarez", comentó; y fundamentó: "Tiene la capacidad de crear algo mágico en cualquier momento. Está dispuesto a correr por el equipo y a sacrificarse por sus compañeros".

Más allá de destacar sus condiciones como futbolista y trazar un parecido con Álvarez, Walker habló del presente de Gimenez en la Serie A. "Cuando llegó al Milan las cosas no salieron. El venía de marcar muchos goles en Países Bajos. Estaba en racha", señaló y agregó: "Si sigue trabajando duro estoy seguro de que volveremos a ver al Santi del Feyenoord".

Los números de Santiago Gimenez y Julián Álvarez en la temporada

El comienzo de temporada fue muy distinto para Santiago Gimenez y Julián Álvarez. Mientras que el delantero mexicano no logra explotar sus condiciones en el Calcio, el argentino es la principal figura del Atlético Madrid en el futbol español.

Gimenez estuvo en cancha en nueve de los diez partidos que disputó el Milan en la Serie A, pero de momento no pudo convertir ningún gol (solo marcó en la Copa de Italia). En cambio, el exdelantero del Manchester City lleva siete gritos en 12 juegos de La Liga, sumado a un tanto en la Champions League.