México vs Corea del Sur: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del Mundial Sub-17; marcador online

Llegó el día y la Selección Mexicana Sub-17 debutará en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2025 este martes 4 de noviembre ante su similar de Corea del Sur, partido correspondiente al Grupo F.

El partido se disputará en el Aspire Zone – Campo 1 de Doha a las 7:00 horas (tiempo del centro de México) y podrás seguir las acciones a través de Azteca Deportes.

El conjunto dirigido por Carlos Cariño con hambre de gloria y con jugadores talentosos que buscan emular lo hecho por la Selección Azteca en 2005 y 2011 y alzar en lo alto el trofeo de campeones del mundo en esta edición que reúne a 48 selecciones de todos los continentes.

Entre los nombres a seguir destaca Aldo Patricio De Nigris, quien brilló en la fase de clasificación de Concacaf con cuatro goles en cuatro partidos y se perfila como uno de los referentes ofensivos del equipo. México comparte el Grupo F con Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza, por lo que sumar en el debut será fundamental para encaminar la clasificación a octavos de final.

Corea del Sur, por su parte, es un rival de cuidado. Con disciplina táctica y velocidad en el contragolpe, los asiáticos han sido protagonistas en torneos juveniles y buscarán sorprender a México desde el arranque.

