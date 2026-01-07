Club América no se rinde: busca hacer este último (y complicado) fichaje del mercado de invierno

Quedó claro que el fichaje de Rodrigo Dourado puso feliz a todo el Club América por el compromiso que demostró , pero de todos modos los aficionados buscan que la plantilla siga creciendo. En ese contexto, la directiva trabaja a contrarreloj para intentar hacer un último (y muy complicado) fichaje en el mercado de invierno antes del inicio del Clausura 2026.

Las Águilas de Coapa quieren sumarse a las altas y bajas de la Liga BBVA MX con un nuevo refuerzo, pero que no sería nada sencillo. Resulta que, según la información del periodista Ricardo Camacho, América tiene en carpeta a Jesús “Canelo” Angulo, mediapunta de 28 años de gran trayectoria y títulos en el futbol mexicano. Pero no sería nada sencillo.

Los factores que complican el fichaje de Jesús Angulo en Club América

Jesús Alberto Angulo Uriarte (mejor conocido como Canelo Angulo) es un futbolista del Toluca que está en consideración de Antonio ‘el Turco’ Mohamed para ser una pieza importante en los Diablos Rojos de cara al Clausura 2026. Por eso mismo, el América debería poner una buena cantidad de dinero para ficharlo antes del comienzo de la fecha 1 de la Liga MX.

Nacido en Culiacán Rosales, Canelo lleva dos años y medio en los Diablos Rojos y disputó 21 partidos en el reciente Apertura 2025 en el cual se coronaron bicampeones del futbol mexicano. En ese marco, seguramente pedirán una buena cantidad de dinero por el mediapunta. Transfermarkt lo tiene tasado con un precio de mercado de 5 millones de euros.

Otro detalle que complica la operación es que, por regla de la Liga BBVA MX, si un futbolista jugó un torneo para un equipo, ya no lo puede jugar para otro. Es decir que América debe ficharlo ya o esperar que Mohamed no lo ponga ante Rayados de Monterrey. Si juega al menos un minuto con Toluca, ya no podrá ser fichado por las Águilas.

Los números de ‘Canelo’ Angulo en Toluca

De acuerdo a los datos que brinda BeSoccer, sitio especializado en recolectar estadísticas de jugadores, los números de Jesús ‘Canelo’ Angulo con Deportivo Toluca FC son los siguientes:

Partidos jugados: 110

Encuentros como titular: 78

Goles que convirtió: 24

Asistencias aportadas: 16

Tarjetas recibidas: 5 amarillas y ninguna roja

Títulos conseguidos: 3 (Liga MX Clausura 2025, Apertura 2025 y Campeón de Campeones 2025).