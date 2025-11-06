ÚLTIMA HORA: Murió promesa de los Dallas Cowboys de la NFL, a los 24 años

La NFL y el deporte de los Estados Unidos ha despertado este jueves 6 de noviembre con na devastadora noticia, el fallecimiento de Marshawn Kneeland, defensivo de los Dallas Cowboys a los 24 años de edad, de forma inesperada y cuando parecía que gozaba de una salud plena. La información ha sido confirmada en recientes minutos por el propio equipo de Dallas y avalada por la NFL, sumándose otros equipos de esta Liga y la Universidad en la cual estudió Marshawn Kneeland, Wester Michigan.

La noticia ha cimbrado a la NFL y es que entre los múltiples reportes de su muerte prematura cuando tenía una carrera por delante, no se aclara si hubo alguna situación de violencia, accidente doméstico y automovilístico, lo que hace suponer que su muerte fue repentina.

Con profunda tristeza, los Dallas Cowboys informan que Marshawn Kneeland falleció trágicamente esta mañana.

En el comunicado, Dallas Cowboys mostró su tristeza por perder al defensivo que estaba en su segundo año con este equipo y que fue elegido en la segunda ronda del Draft de la NFL en el 2024, pero más allá de cómo llegó a los Vaqueros, el equipo recordó con estima su personalidad y calidad humanada, enviando tambié condolencias a su novia Catalina y a su familia.

Este fue el comunicado de Dallas sobre la muerte de Kneeland

"Con profunda tristeza, los Dallas Cowboys informan que Marshawn Kneeland falleció trágicamente esta mañana. Marshawn fue un compañero de equipo y miembro muy querido de nuestra organización. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina y su familia."

Marshawn Kneeland se despidió con un Touchdown, el primero de su carrera y por el destino, el ´último

El pasado lunes, durante el Monday Night, Marshawn Kneeland logró marcar su primer Touchdown de toda su trayectoria de dos años en la NFL, cuando enfrentaban a Arizona y en el segundo cuarto, cuando iban abajo en el marcador por 10-0, Marshawn Kneeland logró el touchdown.

Surge a la conversación que el lunes, es decir, tres días antes de su muerte, se mostró entero, pleno, feliz y anotando para su equipo que ese día terminó perdiendo por 27-17.

Sobre la trayectoria de Marshawn Kneeland en NFL

Kneeland, había jugado en siete de los nueve partidos de esta temporada 2025-2026, registrando una captura, 15 tackleadas y seis presiones al quarterback rival.

En su temporada de novato hace un año, en el 2024, Kneeland se ausentó seis compromisos por lesión, pero aun así participó en 11 juegos, con una titularidad. Sin duda su carrera iba en ascenso.