La razón por la que Nacho Ambriz deja en duda su continuidad con el Toluca

Los Diablos Rojos del Toluca vencieron a los Tigres de Nuevo León 3-1, sin embargo no les alcanzó en el marcador global (4-5) para dejar fuera a los Regiomontanos y poder avanzar a las semifinales del Clausura 2023 de la Liga BBVA MX.

Nacho Ambriz fue criticado por los cambios que realizó en la parte final del cotejo, en donde abandonó la línea de cuatro defensores por una de cinco zagueros, misma que fue la que recibió el único gol de los Universitarios de San Nicolás de los Garza.

“En mi cabeza no está si tengo que seguir o no. Lo decide la directiva. Lo que venga no me espanta. El año futbolístico estamos bien, pero en resultados no. El compromiso era mío. Era aparecer en una final. Aparecer y decirles que aquí está el título. De mi cuestión, no me da. Mañana reflexionaré. Dependemos de los resultados. Si hoy la directiva decide hacerse a un lado, no pasa nada. Cualquier entrenador, corremos el mismo riesgo”, confesó Nacho Ambriz sobre su futuro con los Diablos Rojos de cara al Apertura 2023.

Los Tigres ganaron 4-1 la ida

El Toluca requería de ganar el encuentro por una diferencia de tres anotaciones, esto a raíz del resultado en el partido de ida de la serie, el cual quedó 4-1 en favor del más campeón de Nuevo León.

“Se va en el partido pasado”, Ambriz

“Yo creo que no se va a aquí. Se va en el partido pasado. Vi el trámite, era abultado. Se vuelve escandaloso. No es de ahora los errores. El torneo así fue. Nunca pude corregir. También siempre he aceptado mi responsabilidad. Me gusta que mi equipo salga jugando, a proponer. En la parte defensiva quedamos a deber. Te reitero, uno de los más chiquitos te remata y te haga el gol. Puede ser un error mío. No la perdimos hoy. No me superó en su cancha (Tigres), felicitarlos y a lo que viene”, reflexionó Ambriz sobre el desarrollo de la serie de Cuartos de Final contra los Tigres.