Nacho Ambriz se va enfadado a pesar de ganarle a Tigres

Los Diablos Rojos del Toluca superaron 3-2 a los Tigres en el Estadio Nemesio Diez, en el que era un partido clave para las pretensiones del conjunto de Nacho Ambriz de terminar entre los primeros cuatro lugares de Clausura 2023, para de ese modo evitar la fase de repechaje y calificar de manera directa a la Liguilla del futbol mexicano.

Sin embargo el entrenador de los Escarlatas se fue molesto a pesar de haber logrado sumar tres unidades ante un rival directo en la parte alta de la tabla general, esto debido a que los Mexiquenses sufrieron en los últimos minutos del partido.

Tigres se quedó cerca del empate al final del partido

Los Felinos de Nuevo León se habían ido al ataque en busca de empatar el duelo a tres goles, esto gracias a las concesiones que les habían permitido los Choriceros en la segunda mitad, al pasar de ir arriba en el marcador de manera cómoda 3-0 con un hombre más, a ir 3-2 y evitar volver a dejar escapar un triunfo de la bolsa como lo sucedido en la jornada anterior contra los Xolos de Tijuana.

“No podemos regalar y que se nos complique tanto, merece mis respetos Tigres pero con un hombre menos con 3-0, es imposible que volvemos a cometer los mismos errores de siempre, desatenciones, creyendo que ya por ir tres a cero, no tienes que correr y no tienes que luchar, esto no es así, me deja enfadado y no me gusta, porque aparte se lo dije al medio tiempo, si queremos realmente ser protagonistas no podemos regalar partidos, no podemos regalar goles, hoy no estoy nada contento con el triunfo que hemos sacado”, explicó de manera contundente Nacho Ambriz sobre cuál era su molestia tras haber ganado el enfrentamiento contra los Tigres.

Ambriz se considera el primer responsable

Ambriz fue sumamente crítico, sin embargo señaló que el primer responsable es el de que la situación de Tijuana estuviera cerca de repetirse, aunado a que errores de tal magnitud pueden ser decisivos en una llave en la Liguilla del futbol mexicano. ç

”Lo pudimos perder”, Nacho Ambriz

“Primero me critico yo, que no sea capaz de qué el equipo yo lo desperté en el entretiempo para salir de otra manera, intentar meter otro gol más, comentamos cómo nos podían hacer ellos daño, yo creo que nadie ni ellos se pueden sentir contentos, si realmente queremos ser protagonistas, un equipo que hoy ganando tres a cero que se mete en segundo lugar, acabamos de meternos una cagada el partido pasado y hoy otra vez casi nos pasa lo mismo y hasta lo pudimos perder”, analizó Ambriz los errores tanto de cuerpo técnico como de jugadores del Toluca.

