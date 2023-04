Alexis Vega revela que estuvo cerca de llegar a Tigres

Alexis Vega, actual jugador de Chivas, confirmó el acercamiento que tuvo Tigres tras el torneo Apertura 2022 de la Liga MX. En un entrevista, con el canal digital Platicas Aldiente, el seleccionado mexicano detalló que Amaury Vergara consideró su opinión para una posible venta al conjunto regio y comentó que, de no salir a Europa, prefería mantenerse en El Rebaño Sagrado.

El número ’10' y capitán del conjunto de Verde Valle agregó que la plática que tuvo con el dueño del equipo fue previo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 donde participó como uno de los hombres titulares para Gerardo ‘Tata’ Martino en la etapa de grupos donde la Selección Mexicana se enfrentó a Polonia, Argentina y Arabia Saudita.

Las palabras de Alexis Vega sobre su posible llegada a Tigres

“Si llega (una oferta de Europa) están las cláusulas. Hablé con Amaury Vergara, antes del Mundial de Qatar 2022, me dijo que había visto lo de Tigres, que si yo quería irme a jugar para allá. Yo le dije que mi opción número uno es jugar en Europa. Si no es jugar en Europa, yo me quedo en Chivas”, fueron las palabras de Alexis Vega sobre el rechazó a Tigres en el pasado mercado de fichajes.

Igualmente, en la misma entrevista, Alexis Vega comentó, que a sus 25 años de edad, ve complicado llegar a Europa. En sus declaraciones aseguró que los clubes del futbol mexicano no le permitirían a los futbolistas tricolores cumplir el sueño europeo por los altos precios en los que pretenden venderlos.

Además de revelar su acercamiento con Tigres, Alexis Vega contó su experiencia sobre su debut profesional con Toluca y el agradecimiento que le tiene a José Saturnino Cardozo por darle la confianza de debutar en primera división.