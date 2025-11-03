TV Azteca transmitirá Mazatlán vs Necaxa de la Jornada 17 del Apertura 2025

La Jornada 17 cerrará la actividad de la temporada regular del Apertura 2025 y varios equipos se juegan su pase al Play In, entre ellos el Necaxa que visitará la cancha del Estadio Encanto para medirse a Mazatlán FC en un duelo que será transmitido por la señal de TV Azteca y sus plataformas digitales.

TV Azteca transmitirá Mazatlán vs Necaxa

Última oportunidad para el Necaxa de meterse al Play In del Apertura 2025 cuando se enfrente al Mazatlán en duelo de la Jornada 17 de la Liga BBVA MX.

Los Rayos necesitan de una serie de resultados y para aspirar al milagro, pero mantienen vivas las ilusiones y buscarán hacer su parte con una victoria que les permitiría sumar 19 puntos.

Por su parte, el Mazatlán buscará cerrar dignamente su participación en el certamen, aunque ya no juegan nada en esta última fecha.

No te pierdas de las emociones del Viernes Botanero este 7 de noviembre a través de la señal de Azteca 7 y por las plataformas digitales de TV Azteca

Historial de enfrentamientos entre Mazatlán y Necaxa

Mazatlán tiene un balance positivo en sus más recientes cinco enfrentamientos como local ante el Necaxa con un saldo de dos victorias, dos empates y solo una derrota frente a los Rayos.

Además, los mazatlecos solo registran una derrota en casa a lo largo del Apertura 2025 cuando cayeron ante Pumas. El Mazatlán suma cinco empates y dos victorias en el campeonato como local.

