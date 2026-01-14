Así fue el día que todos pensamos que Javairo Dilrosun iba a ser ídolo de Club América

Después de casi dos años como futbolista del Club América, Javairo Dilrosun dejará la Liga BBVA MX y todo apunta a que regresará a la MLS, en donde ya tuvo un breve paso a préstamo. Si bien el neerlandés se macha por la puerta de atrás de Coapa tras no cumplir con las expectativas, los aficionados no olvidarán su gran actuación ante Tigres en 2024.

Mientras la atención está puesta en la salida de Mateusz Bogusz de Cruz Azul , Dilrosun, otro futbolista europeo que ilusionó a todos en México, también se prepara para marcharse. El extremo llegó directamente desde el Viejo Continente luego de pasar por Feyenoord, Hertha Berlin y las categorías juveniles del Manchester City, entre otros.

|Instagram @javairo_dilrosun

Desafortunadamente, el neerlandés no pudo demostrar sus condiciones con las Águilas y la paciencia del cuerpo técnico de André Jardine, así como la de la afición americanista, poco a poco fue llegando a su fin. Sin embargo, esto no siempre fue así, ya que hubo un momento en que muchos creyeron que hasta tenía potencial para ser ídolo.

El recordado partido de Dilrosun en el América

En la Jornada 11 del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX, Club América recibió a Tigres en el Estadio Azteca (ahora Banorte). Si bien ese fue el cuarto partido de Dilrosun como jugador azulcrema, fue el primero en el que realmente tuvo la capacidad de demostrar su talento.

Las estadísticas de BeSoccer son contundentes; aquel día, Dilrosun fue una de las grandes figuras de las Águilas con un 63% de éxito en sus pases (12 logrados de 19 intentados), 26 toques al balón, dos faltas recibidas y un 100% de efectividad en pases largos. Por si fuera poco, coronó con un increíble golazo para el 1-0.

“¡Estoy muy feliz de finalmente celebrar con ustedes! El gol de ayer ante Tigres UANL fue un orgullo y una gran alegría", explicó el futbolista en sus redes sociales tras el triunfo 2-0 frente a los Felinos. "Agradecido por la oportunidad de contribuir al triunfo", concluyó.

El gol que ayudó para un título al América

Tigres de la UANL parecía la víctima favorita de Dilrosun, pues en la Supercopa MX también le marcó un golazo, que ayudó al América a ganar el título el 30 de junio de 2024. Él convirtió el empate y Henry Martin marcó el 2-1 definitivo a favor de las Águilas.

