Estos 3 futbolistas pelearán por el campeonato de goleo del Clausura 2026, según la IA

El Clausura 2026 recién comienza, pero los aficionados ya se ilusionan con pensar en quiénes lucharán por ser los líderes de goleo en este semestre de la Liga BBVA MX. Si bien no puede predecir el futuro, la inteligencia artificial es capaz de desarrollar un análisis detallado y determinar qué futbolistas tienen más chances de lograr esta distinción.

Luego de que el Apertura 2025 presentara un triple empate en la tabla de goleo, con Paulinho, Armando González y Joao Pedro en la cima con 12 tantos, ChatGPT vaticinó que la pelea en este Clausura 2026 nuevamente podría estar entre tres nombres, aunque no necesariamente los mismos del año pasado.

Los tres máximos candidatos a ser campeones de goleo del Clausura 2026

1- Paulinho: el delantero portugués buscará hacer historia y conseguir su cuarto campeonato de goleo consecutivo. Según explicó la IA, "su experiencia en el campeonato y su eficiencia dentro del área lo hacen uno de los favoritos naturales para pelear el título". Además, indicó que el buen rendimiento colectivo de Toluca sería clave.

2- Hormiga González: el joven atacante de Chivas es otro de los nombres más señalados por los aficionados gracias a su sobresaliente rendimiento de los últimos meses. "Es joven, se encuentra en buena forma y demostró capacidad para marcar de manera constante", señaló la inteligencia artificial.

3- Germán Berterame: esta fue la sorpresa de ChatGPT en sus predicciones, dado que el año pasado se quedó a tres tantos de los líderes de goleo. Sin embargo, la IA fue clara y destacó que "es uno de los delanteros con mejor promedio en la Liga BBVA MX y el juego de Monterrey le viene perfecto para luchar por este objetivo".

¿Cuántos goles llevan ya los tres candidatos de la IA para el Clausura 2026?

En el inicio de Clausura 2026, tanto González como Berterame ya marcaron sus primeros goles. La Hormiga anotó un tanto en el tirunfo 2-0 de Chivas ante Pachuca en la Jornada 1, mientras que el Inventor hizo lo propio para Rayados de Monterrey en la Jornada 2 frente a Necaxa.

Paulinho aún está en cero, aunque esto se debe a que todavía no debutó en el torneo. Por decisión de Antonio Mohamed, el portugués descansó en la primera jornada, pero se espera que sume minutos este miércoles cuando los Diablos Rojos se midan a Santos Laguna en el Estadio Nemesio Diez.